カタールの大会運営・レガシー最高委員会（ＳＣ）は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）との間で締結した知識・専門技術移転に関する覚書（ＭｏＵ）に基づき、２０２６年北中米Ｗ杯に専門家チームやスタッフを派遣した。次回大会の円滑な運営を支援するため、２０２２年カタールＷ杯などで培った「世界最高峰のノウハウ」を現地に注入する。覚書の調印式はカタールの首都ドーハで行われ、ＳＣのハッサン・アル・タワディ事務局長とＦＩＦＡのジャンニ・インファンティーノ会長が署名した。

今回の協定に基づき、カタールから米国およびカナダの複数の開催都市へ専門家チームが派遣された。メンバーの多くは、カタールＷ杯、アラブ杯（２０２１年・２０２５年）、Ｕ―１７Ｗ杯（２０２５年）など、近年の主要国際大会を成功に導いた実績を持つ。派遣プログラムの期間中、参加者は大会運営や人材育成、ファンエンゲージメント（交流施策）、最先端の技術革新など、多岐にわたる分野で専門知識を発揮する。

ＦＩＦＡのインファンティーノ会長は、本プロジェクトに携わるスタッフの献身性と技術力を高く評価した。「スポーツ施設からホテル、交通、人材にいたるまで、カタールが培ってきた世界レベルの専門知識と卓越した能力には驚かされるばかりだ。２０２２年大会の大成功にとどまらず、初の４８チーム規模となったＵ―１７Ｗ杯やアラブカップを円滑に運営してきた手腕には常に感銘を受けている」と称賛のコメントを寄せた。

中東初のＷ杯となった２０２２年カタール大会は、革新的なインフラや持続可能性、優れたファン体験の面で新たな基準を確立した。カタールはその後も、アジア杯を立て続けに開催。直近の２０２５年には、３週間という短期間に「Ｕ―１７Ｗ杯」「インターコンチネンタル杯」「アラブ杯」という３つのＦＩＦＡ主要大会の決勝を開催した。

カタールは、２０２６年１１月１９日から１２月１３日にかけて、５大会連続開催の２回目となる「ＦＩＦＡ Ｕ―１７Ｗ杯」のホスト国を務める予定。自国での大会準備を進めながら、その知見を北中米へ繋ぐことで、世界のサッカー界の発展に大きく貢献していく構えだ。