ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が１８日、北中米Ｗ杯に出場する２６人を発表した。

ＧＫアリソン（リバプール）、ＣＢマルキーニョス（パリＳＧ）、ＭＦカゼミーロ（マンチェスターＵ）、ＦＷヴィニシウス（Ｒマドリード）らが順調に選ばれたが、最大のサプライズはＦＷネイマール（サントス）が２３年１０月以来、２年７か月ぶりに招集されて自身４度目のＷ杯に臨むこと。

アンチェロッティ監督は「最近、フィジカル・コンディションが劇的に向上している。また、彼の国際大会での豊富な経験はチーム全体にとって有益だ」と説明した。その一方で、「先発するかもしれないし、ベンチに座るかもしれない。彼への期待と彼が担う責任は、他の２５人と全く変わらない」と語り、特別扱いはしないことを示唆した。

ネイマール招集について、国民の多くは肯定的だ。しかし、評論家の間からは「現在の彼の身体的、技術的なコンディションは、招集に値しない」、「彼を選んだせいで、ＦＷジョアン・ペドロ（２４、チェルシー）が外れたのは間違っている」、さらには「監督はマーケッティング上の理由からネイマールを選んだとしか思えない」などの批判がある。

なお、故障のため、本来ならレギュラーのＣＢエデール・ミリトンとＦＷロドリゴ（いずれもＲマドリード）、ＦＷエステヴァン（チェルシー）は招集外となった。