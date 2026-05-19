モデルの島村みやこさんが5月18日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる女の子を出産したことを報告しました。

【写真を見る】【 島村みやこ 】 「“命を産む”ことは奇跡」ハプニング乗り越え第2子長女の出産を報告「授かる前に流産を経験…無事に会える日まで毎日不安」





投稿の中で島村さんは、「お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが 昨日、第二子となる女の子を出産いたしました」と綴りました。妊娠中にすぐ報告したかったとしつつも、「この子を授かる前に流産を経験したこと、そして今回は第一子の時とは比べものにならないほど体調の変化やマイナートラブルも多く、無事に会えるその日まで、毎日不安な気持ちを抱えながら過ごしていました」と、妊娠中の心境を明かしました。









出産については「今回も本当に命懸けで、何度も心が折れそうになりながら、改めて"命を産むこと"は奇跡なんだと感じました」と綴り、出産当日にも「想像していなかったハプニングや色々な出来事があった」と振り返りました。その詳細については、後日あらためて投稿するとしています。









また、妊娠中の写真や動画などの記録も多く残しているとして、「これから少しずつ、マタニティ期間のことや出産までの日々も投稿していけたらと思っています」と意向を示しました。



投稿の最後には「これからは二児の母として、慌ただしくも愛おしい毎日を大切に過ごしていきたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いします」とファンへの感謝とともに今後の抱負を綴りました。



この投稿に「無事に出産おめでとうございます」「みやちゃんに似てべっぴんさんですね」「島村家ますます賑やかになりますね」「母子ともにお元気で何よりです これからもがんばって」などの声が寄せられています。



【 島村みやこさん プロフィール 】



生年月日：1989年6月10日

年齢：36歳

身長：168cm

血液型：A型



趣味・特技：旅行 / 一眼レフカメラ / 料理 / バレーボール / 格闘技 / ダンス（USA大会団体2位、ベストインプレション賞） / ヨガ



資格・免許温泉：ソムリエ / アスリートフードマイスター / 秘書検定２級 / 重度訪問介護ヘルパー



【担当：芸能情報ステーション】