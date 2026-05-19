ナナ宅に侵入した強盗の30代男、検察は懲役10年を求刑　被害者を“逆告訴”でも話題に

歌手・女優のナナの自宅に押し入った強盗に対し、検察が懲役10年という重刑を求刑した。

5月19日、議政府（ウィジョンブ）地検・南楊州（ナミャンジュ）支庁は、強盗傷害の罪で起訴された30代の男Aに対する公判を開き、懲役10年を求刑した。

【写真】エグい“食い込み”のナナ

検察は「被告人は凶器を所持して住居に無断侵入し、女性被害者たちを脅迫するという犯行に及んだ。厳重な処罰が必要だ」と主張した。一方、Aの弁護人は「窃盗目的で夜間に住居侵入しただけで、強奪する意図はなかった」とし、被告が凶器を携帯して侵入したという客観的な証拠は存在しないと反論。A自身も、住居侵入と窃盗未遂は認めるものの、強盗行為については否定している。

Aは昨年11月15日、京畿道（キョンギド）・九里（クリ）市にあるナナの自宅に侵入し、刃物でナナと母親を脅迫しながら金品を要求した疑いが持たれている。当時、ナナは母親とともに揉み合いの末、侵入してきたAを自ら取り押さえて警察に通報。その勇敢な対応が大きな注目を集めていた。

事件後、Aは取り押さえられる過程で負傷したとしてナナを逆告訴したが、警察はナナ親子の行為を正当防衛と判断し、不起訴処分とした。

（写真提供＝OSEN）ナナ

自らの正当性を主張し続けるAへの判決は、6月9日に下される予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。