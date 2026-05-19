突然の“引退宣言”が物議の韓国俳優…プロフィールの異変にファン困惑「どういう状況？」

芸能界引退を宣言した俳優チャン・ドンジュをめぐる状況が、ますます複雑化している。

突然の引退発表に続き、多額の借金告白やさまざまな疑惑、所属事務所の強硬対応まで重なるなか、今回はポータルサイトのプロフィール表示の変化まで確認され、混乱が広がっている。

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先立ってチャン・ドンジュは、自身のSNSを通じて「今日を最後に、俳優チャン・ドンジュとしての人生を手放そうと思う」と突然の引退を宣言した。特に、携帯電話のハッキング被害や数十億ウォン台の借金を告白した直後だっただけに、衝撃はさらに大きかった。

その後、チャン・ドンジュはライブ配信を通じて自ら心境を明かした。彼は「他の俳優やスタッフに迷惑をかけてはいけない」と引退理由を説明し、「いつか機会があれば復帰することもあるかもしれないが、今は借金返済に集中するべきだと思う」と語った。

また、借金については「30億ウォン（約3億円）ほどはすでに返済しており、現在は約8億ウォン（約8000万円）ほど残っている」と説明。さらに、「借金を返済しなければ麻薬で通報するという連絡も受けた」とし、「自ら警察署に行って捜査を受ける」と明かし、注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

しかし、チャン・ドンジュの説明とは異なり、所属事務所側は強硬な姿勢を示した。マネジメントWは、「引退発表は事前協議なしに俳優本人の一方的な判断で行われたもの」とし、「契約期間中に責任と信頼を裏切った非常に無責任な行動」とコメント。続けて、「信頼関係は事実上、回復不可能なレベル」とし、今後の契約維持についても検討すると伝えた。

さらに最近、オンライン上では別の変化も注目を集めている。一部ユーザーが共有した画面には、チャン・ドンジュのプロフィールが従来の俳優情報とは異なる形で表示されている様子が確認された。キャプチャ画面では、職業が「俳優」ではなく「企業家」と表記され、所属もマネジメントWとともに「株式会社ウソングループ（代表取締役）」と記載されている。

ただし、この表記が一時的なシステム反映によるものなのか、本人参加型の情報修正過程で変更されたものなのかについては、確認されていない。

（画像＝SNS）チャン・ドンジュのプロフィール表記

これを受け、ネット上では「急にどうして企業家になっているの？」「代表取締役ってどういう状況？」「検索していて別人かと思った」「状況があまりにも急展開すぎる」といった反応が相次いでいる。特に、「騒動も騒動だが、今は説明より本人が大丈夫なのかのほうが心配だ」といった声も上がっている。

現在、チャン・ドンジュをめぐる一部の金銭問題や私生活に関する疑惑については、本人の公式コメントや捜査機関を通じて確認された内容ではない。複数の問題が同時に絡み合っているだけに、軽率な憶測よりも追加説明と事実関係の確認が求められている状況だ。

（記事提供＝OSEN）