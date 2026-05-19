CORTIS（コルティス）が、米ビルボード自己最高順位を更新した。

米国の音楽専門メディア・ビルボードは18日、公式サイトのチャート予告記事で、CORTISの2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」が、メインアルバムチャートの「ビルボード200」（23日付）で3位にランクインしたことを報じた。発表初週の販売量は8万1500枚、ストリーミング回数を換算した販売量（SEAユニット）は5500枚と集計された。

昨年8月にデビュー。CORTISは、プロジェクトチームを除くK−POPグループの中で、最近5年以内にデビューしたボーイグループの中で「ビルボード200」トップ3に入った唯一のグループになった。

デビューアルバムの「COLOR OUTSIDE THE LINE」は、昨年9月に同チャート15位に入り、これまでの記録だった。韓国メディアのスポーツ京郷は19日「デビュー9カ月で最高順位更新」と報じた。同アルバムのタイトル曲「REDRED」は、韓国の各音楽番組で1位になるなど、現在、K−POPの主流となってる。

17日に韓国地上波テレビ局SBSの「人気歌謡」で1位になった後、ファン向けプラットフォームWeverseのライブで「メンバーが25％、スタッフが25％貢献した。残りの50％はCOER（コア、公式ファン名）のおかげです。これからももっと頑張らなければという思いが一番強い」と語った。