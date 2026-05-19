「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースが完封負けで首位陥落。先発の山本由伸投手は７回１失点と好投するも４敗目。試合後には「初回に失投してホームランを打たれているようではダメ」と悔しさをにじませた。

首位攻防戦でも「いつもと変わらない意識で試合に入りました」と山本。初回、まさかの被弾から幕を開けた。先頭のタティスを遊直に打ち取った山本だったが、続くアンドゥハーに左翼へソロを被弾した。カウント２−２と追い込んでいた中で、スプリットが浮いてしまった。マウンドで思わず表情を強ばらせた山本。だがここからきっちりと修正した。

序盤は右打者の外角にフォーシームが引っかかるシーンが目立ったが、徐々に制球も安定。好調のパドレス打線に付け入る隙を与えなかった。続投した七回に１死二塁のピンチを招くも、しっかりと後続を打ち取った。キングとの壮絶な投げ合いで一歩も引かなかった。

「やっぱり負けるのはどの試合も悔しい。相手が良い投手だったので、僕が初回に失投してホームラン打たれて先制されてるようではダメ。０対０で投げれるようにしないといけない」と山本。七回も続投したが「感覚はすごくよかったですし、まだまだぜんぜんいけるところ。しっかり冷静に投げていけたのでいい結果になったと思います」と振り返っていた。