【クロスワードパズルクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ ヒントは「思考の筋道」
「物事を筋道立てて考えること」や「毎日の空の様子」など、私たちは日々さまざまな言葉を使い分けています。今回はそんな日常やビジネスシーンで見かける言葉を集めたパズルです。頭を柔らかくして、空欄を埋めてみてください。
・か・□・げ・□（横の言葉）
・ろ・□・り（縦の言葉）
ヒント：「物事の理屈」を何というでしょう。
答えを見る
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▼解説
てんき（天気）
かんげん（還元）
ろんり（論理）
完成した単語は、日々の生活に欠かせない「てんき」、元の状態に戻したり利益を配分したりする「かんげん」、そして思考の道筋である「ろんり」の3つでした。「かんげん」や「ろんり」といった少し硬めの言葉が含まれていましたが、スムーズにひらめいたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・て・□・き（縦の言葉）
・か・□・げ・□（横の言葉）
・ろ・□・り（縦の言葉）
ヒント：「物事の理屈」を何というでしょう。
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正解：「ん」「ん」正解は「ん」と「ん」でした。
▼解説
てんき（天気）
かんげん（還元）
ろんり（論理）
完成した単語は、日々の生活に欠かせない「てんき」、元の状態に戻したり利益を配分したりする「かんげん」、そして思考の道筋である「ろんり」の3つでした。「かんげん」や「ろんり」といった少し硬めの言葉が含まれていましたが、スムーズにひらめいたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)