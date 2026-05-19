【漢字クロスワードパズル】1分ですっきり！ □に入る漢字は？ 「心の内にあるもの」がヒント
語彙力と発想力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・注□
・用□
・□見
・□外
ヒント：自分の考えや気持ち、あるいは物事への備えを指す言葉に使われる「心の内にあるもの」を象徴する一字です。
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▼解説
空欄に「意」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・注意（ちゅうい）
・用意（ようい）
・意見（いけん）
・意外（いがい）
今回の正解は、考えや気持ちを意味する「意」という漢字でした。自分の考えを述べる「意見」や、心に留めて気をつける「注意」、あらかじめ備える「用意」など、どれも日常的に欠かせない熟語ばかりです。また、予想と異なることを指す「意外」も、よく使われる表現ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・注□
・用□
・□見
・□外
ヒント：自分の考えや気持ち、あるいは物事への備えを指す言葉に使われる「心の内にあるもの」を象徴する一字です。
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正解：「意」正解は「意」でした。
▼解説
空欄に「意」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・注意（ちゅうい）
・用意（ようい）
・意見（いけん）
・意外（いがい）
今回の正解は、考えや気持ちを意味する「意」という漢字でした。自分の考えを述べる「意見」や、心に留めて気をつける「注意」、あらかじめ備える「用意」など、どれも日常的に欠かせない熟語ばかりです。また、予想と異なることを指す「意外」も、よく使われる表現ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)