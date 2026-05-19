ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」のフラッグシップモデル『JBL Tour One M3』および『JBL Tour Pro 3』に新色「グリーン」を追加し、5月21日より販売することを発表した。あわせて、ファームウェアアップデートによる音質および操作性の刷新も実施される。

【画像あり】渋めのグリーンでオトナな雰囲気

新たに追加されるカラーは深みのあるグリーン。クラシックな品格と現代的な感性を融合させたカラーリングにより、JBLのフラッグシップライン『JBL Tour』シリーズのデザイン性と存在感を引き立てる仕上がりとなっている。

『JBL Tour One M3』では、サウンドチューニングを刷新。業界標準とされる“Harman Curve”をベースに、専門家による評価とリスニングテストを重ねて最適化された新しいサウンドカーブを採用した。より自然で制御された低域表現に加え、中高域の解像度を向上させることで、ボーカルはよりクリアに、楽器はより立体的かつ忠実に再現するという。

『JBL Tour Pro 3』のスマート充電ケースおよびJBL SmartTxでは、操作画面のユーザーインターフェースをアップデート。横方向と縦方向を組み合わせた新しいメニュー構成を採用し、大型化されたアイコンや刷新されたタイポグラフィにより、ソース切り替えやAuracast設定などの操作を、より直感的かつスムーズに行えるようになった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）