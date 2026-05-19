NAZEが、デビュー作となる1stミニアルバム『NAZE』を本日5月19日に日本でパッケージリリース。また、収録曲「Pretty Pink Socks」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】NAZE、1stミニアルバム『NAZE』収録曲「Pretty Pink Socks」MV）

本作は、大きな夢や幻想的な物語ではなく、“今を生きている NAZE”の時間を映し出した作品。ローファイなグルーヴの上に、鮮明な“今”のNAZEの物語を詰め込んだアルバムとなっている。

収録曲「Pretty Pink Socks」は“小さな好奇心が特別になる瞬間”をテーマにした楽曲。名前も住んでいる場所も知らないまま、ピンク色の靴下だけが記憶に残る“彼女”へのときめきと好奇心を、明るく軽快なピアノサウンドとキャッチーなメロディーで表現している。作詞には、ILLIT「Magnetic」や、LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」などを手がけてきたdankeが参加している。

公開されたMVは、メンバーたちが家の中でさまざまな靴下に囲まれながら楽しく過ごすシーンからスタート。そんな中、大量のピンク色の靴下を誤発注してしまい、家中がピンクの段ボールで埋め尽くされるというユニークな展開で幕を開ける。

メンバーたちは、その大量のピンクの靴下を販売するために奮闘。訪問販売やマートでの特設コーナー、ライブ配信やSNSを使ったプロモーションなど、さまざまな方法で靴下を広めていく。やがてピンクの靴下は街中の人々の注目を集め、NAZE の愛らしい魅力によって周囲の人々を明るく巻き込んでいく様子がコミカルかつポップに描かれている。

また、大量の靴下に埋もれて途方に暮れるメンバーたちの姿や、住宅街、公園、街中などで披露されるキャッチーなダンスシーンも映し出されている。日常的なロケーションを舞台にしながらも、どこか非日常感のあるユーモラスな演出が加えられており、NAZEならではの少年らしいエネルギーと、自由奔放で遊び心あふれる世界観を楽しめるMVとなっている。

さらに、今回の日本リリースにあわせて、すでに発表されている6月19日開催のデビューショーケースや、予約購入者を対象としたオフライン特典会にくわえ、シリアルナンバー抽選で参加できる新たな特典企画の実施も発表となった。

（文＝リアルサウンド編集部）