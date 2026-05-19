二宮和也、嵐ツアーで「体力」パワーアップ 大阪公演後にはメンバーで食事→早朝帰りで仕事へ「自分が一番びっくりした」
5人組グループ・嵐の二宮和也が19日、都内で行われたPrime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）配信直前イベントにオードリーの若林正恭とともに登壇した。同番組がseason2になってパワーアップしたことにちなみ、最近パワーアップしたことを聞かれた二宮は「体力です」と胸を張った。
【写真】おなじみの衣装で…シークレットポーズを披露した二宮和也＆若林正恭
嵐として現在ツアー中の二宮だが、地方公演では最終公演の当日に東京へ戻り、次の日から仕事をしていると明かす。大阪公演時には公演後にメンバーと食事へ行ったものの、翌日朝6時に起きて早朝の新幹線で戻り、朝からの仕事へ向かったと告白。それには「自分が一番びっくりした」と笑顔で語った。
そして現状のスケジュールについては「みんなに忙しいでしょ？って聞かれるんですけど、忙しいでしょ？っていうテンションじゃないぐらい忙しい（笑）」といい、「全然ではないけど！大丈夫！」と笑った。
「基本的に、このツアーが二宮の一年の総運動量なわけです（笑）」という二宮だが、「数年のブランクがあったんで心配していたんですけど、やってみると意外と大丈夫で。やっぱり（ファンの）声援は素晴らしいんだなと思いました。あれが無かったらこんなに歌って踊れてないんだろうな」と改めてファンへ感謝も。
ほかのメンバーについても「大阪から朝イチで帰るときも、翔ちゃんも一緒だったので、まったく同じ動きをしている。ほかのみんなその間も働いているんで」と、嵐メンバー全員多忙であることを強調するも、大野智に対しては「リーダーくらいじゃないですか働いてないの（笑）」といじって笑わせていた。
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
【写真】おなじみの衣装で…シークレットポーズを披露した二宮和也＆若林正恭
嵐として現在ツアー中の二宮だが、地方公演では最終公演の当日に東京へ戻り、次の日から仕事をしていると明かす。大阪公演時には公演後にメンバーと食事へ行ったものの、翌日朝6時に起きて早朝の新幹線で戻り、朝からの仕事へ向かったと告白。それには「自分が一番びっくりした」と笑顔で語った。
「基本的に、このツアーが二宮の一年の総運動量なわけです（笑）」という二宮だが、「数年のブランクがあったんで心配していたんですけど、やってみると意外と大丈夫で。やっぱり（ファンの）声援は素晴らしいんだなと思いました。あれが無かったらこんなに歌って踊れてないんだろうな」と改めてファンへ感謝も。
ほかのメンバーについても「大阪から朝イチで帰るときも、翔ちゃんも一緒だったので、まったく同じ動きをしている。ほかのみんなその間も働いているんで」と、嵐メンバー全員多忙であることを強調するも、大野智に対しては「リーダーくらいじゃないですか働いてないの（笑）」といじって笑わせていた。
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。