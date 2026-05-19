◇NBA西プレーオフ決勝・第1戦 スパーズ122ー115サンダー（2026年5月18日 ペイコム・センター）

NBAは、18日（日本時間19日）に西プレーオフ（PO）決勝が開幕。試合前には2年連続MVPを受賞したサンダーのシェイ・ギルジャス・アレキサンダーの授与式が行われた。しかし試合では24得点12アシストのダブルダブルを記録したが、再延長戦の死闘の末に敗れて今季プレーオフ初黒星。そして今季初となる延長戦で黒星となった。NBA界隈ではシェイのMVP“ネタバレ”騒動が話題となっている。

NBAは、17日（同18日）にプライムビデオを通じてシェイの2年連続MVPを発表する予定となっていた。しかし現地早朝に米スポーツ専門局「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者が、自身のXでシェイのMVPを速報として報じた。

まさかの“ネタバレ”状況にプライムビデオの番組内で、司会を務めるテイラー・ルックスは「念のためちゃんと確認しておくけど、公式発表はここでやります。ダークとスティーブ、二人ともMVPを取った経験があるよね。でもあの頃はシャムズが先にリークして台無しにするなんてことはなかったはずだけど？」と切り出した。

過去にMVP獲得経験のある元NBA選手のダーク・ノビツキー氏は「あの頃、シャムズまだ赤ちゃんだったからな」と冗談交じりに返答すると、同じく元NBA選手のブレイク・グリフィン氏は「何やってんだよ、まったく。今日は日曜日だぞ、シャムズ！ブランチでも行ってこいよ、このオタク野郎。頼むから！」と批判した。

ウォリアーズのドレイモンド・グリーンも自身のポッドキャスト番組で「NBAは何とかしなきゃいけないと思うよ。お前たちはNBAなんだから。メディアをコントロールしてるのはお前たちだろ…」と切り出した。

「朝6時にNBAのMVPが誰かをツイートするなんて、実際恥ずかしいよ。ほら、これじゃあうちのリーグが組織なんてないみたいに見えるだろ。子供の遊びみたいに見えるよ。NBAで最も名誉ある個人賞の受賞者を隠せないのか？発表の実際の時間まで結果を待つことができないのか？ちょっとがっかりしたよ。あんなことが起こるはずがない…情報漏洩がそんなに大事なことでもないだろ。ほら、いい加減にしろよ。正直言って、かなり情けないと思ったよ…」とリーグの情報漏洩を痛烈批判した。

最後に「シャムズがあんなに目立ってるってことは、NBAと提携してるはずだよ。あんなことが起こっちゃいけない。だからあれは恥ずかしいと思ったよ」とコメントを残した。