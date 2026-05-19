「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、高松高裁（藤田昌宏裁判長）は１９日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。

二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に訴訟を起こしており、判決は初めて。判決が出そろった後、最高裁が統一判断を示すとみられる。

２月の衆院選では、議員１人当たりの有権者数が全国で最も少ない鳥取１区と、最多の北海道３区の格差が２・１０倍だった。

１票の格差訴訟は〈１〉格差は違憲か〈２〉是正に必要な期間が過ぎているか――が主な争点。〈１〉のみが認められると「違憲状態」、〈２〉も認められると「違憲」となる。

衆院選を巡り、最高裁大法廷は２００９年（最大格差２・３０倍）、１２年（２・４３倍）、１４年（２・１３倍）の選挙を「違憲状態」と判断。定数減などの是正策を講じた１７年（１・９８倍）、２１年（２・０８倍）の選挙は「合憲」とした。

都道府県への議席数の配分をより人口に比例した形にする「アダムズ方式」が導入された２４年選挙（２・０６倍）については、最高裁第２小法廷が昨年９月、「合憲」と判断。同方式について「格差を縮小させ、その状態を安定的に持続させるもので、合理的だ」と指摘した。