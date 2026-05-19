『銀河の一票』“チームあかり”の結集シーンが熱い理由 浮かび上がるギリシャ悲劇「父殺し」
●「悪 vs 悪」という図式
政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第5話が、18日に放送された。
今回は、この物語の背景に隠された名作へのオマージュ、ギリシア悲劇や、『ワンピース』、『七人の侍』について考えたい。
(左から)野呂佳代、野呂佳代 (C)カンテレ
○【第5話あらすじ】蛍の加入で“アベンジャーズ”結成
選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五十嵐(岩谷健司)が参謀に加わり、勢いづく「チームあかり」。そんな折、流星(松下洸平)のもとに民政党幹事長の鷹臣(坂東彌十郎)が自ら出向き、出馬を打診したと報じられた。これにより、党公認の最有力と目される流星に注目が集まり、出馬を期待する声が高まる。
数日後、いよいよ都知事選の日程が決定。その発表に合わせるかのように、流星が正式に出馬を表明した。流星は有権者の心をつかみ支持を拡大、さらには連立与党の推薦も取り付け、着々と票の上積みを図る。
そこで五十嵐が提案したのは、民政党への宣戦布告ともいえる奇策だった。茉莉とあかりは、作戦に欠かせない元西多摩市長の雲井蛍(シシド・カフカ)を仲間に迎えるべく、さっそく説得に向かう。
「ぶっ飛ばす!」が口癖だった蛍は今や、ベーカリーで平凡な幸せの中、生活していた。かつて蛍は、政治家として絶大な人気を誇っていたが、市長から引きずり降ろされた過去がある。その背後には、やはり幹事長・鷹臣の影が。
蛍の背後には五十嵐がついていたが、鷹臣の鶴の一声で、五十嵐は渋々、直前で身を引かされる。そして破れた。幹事長・鷹臣との汚い手法に──。乗り気のしない蛍に、あかりは最後、一言こう言った。「ぶっ飛ばせ蛍が大好きだった。こういう人が(世の)理不尽をふっ飛ばしてくれるんだって」と。
今の生活を守りたい蛍。だが、これを蛍の子供が見ていた。蛍の子は、台風の中、飛び出す。そして「ぶっ飛ばせ!」と天候に向かって手を突き上げる。これを見て蛍は決心する。幹事長・鷹臣にリベンジすることを。「ぶっ飛ばす」ことを。そして、茉莉の仲間になるのであった。
(左から)坂東彌十郎、松下洸平 (C)カンテレ
○「悪のノウハウ」は鷹臣に通用するか
流星が出馬した現状では、あかりの勝率はほぼゼロだ。鷹臣の作戦上での実質的な票の数字はもちろん、流星には物語がある。流星の幼少期、父のDVによって母は家を出た。不幸のどん底で、流星はまだ若き鷹臣の選挙演説に出くわす。そこで幼い流星は叫ぶ。「助けて」と。
鷹臣は流星を自身の家に住まわせたばかりか、流星の父を更生させた。流星にとって、鷹臣はどう恩を返そうとしても返しきれないほどの救世主だったのだ。その鷹臣が流星を推薦した。一時は出馬を断っていた流星だが、恩人の頼みとあって出馬表明した。…そういうシナリオだ。
現実世界でも、選挙は実質、人気投票になっていると揶揄(やゆ)される。実力、政策実行力、政治家としての力よりも、そういった"物語"に人は弱い。だがそれも仕方がないことだ。政治に関わっていない民衆にとって、その人物が、真に政治家の器であるかどうかなど、分からない。マニフェストを実行できるだけの力や背景があるかどうかなんて、見極められない。
伏魔殿と呼ばれる永田町で長く政治に関わってきた幹事長・鷹臣は、そのこともよく知っている。そして本作では、これをデフォルメして、鷹臣を「民衆を愚かだと考え、勝つためにはどんな汚いことでもやる悪徳政治家」という役割を与えている。つまり、茉莉とあかりにとってのラスボスは、鷹臣だ。この図式を、第5話ではより明確に描いた。
ここで面白いのが、その鷹臣に立ち向かう茉莉が、元「悪徳政治家」側だったこと。鷹臣の娘であり、小さい頃から父の背中を見て、秘書としてその手腕、やり口を見てきた。手も染めてきた。つまり、茉莉にも「目的のためには、どんな手を使ってでも勝つ」という「悪のノウハウ」がある。「悪 vs 悪」という図式が浮かび上がってきたのだ。
●父の武器で、父を討つ
この構図に、ギリシア悲劇の古典的テーマが重なる。「父殺し」だ。
「父殺し」とは、文字通りの殺害を指すのではない。「父が体現する権威・価値観・世界を、その子が打ち倒す」という構図のことだ。最も有名な例が、ソポクレスの『オイディプス王』。呪われた運命のもとに生まれたオイディプスは、知らぬまま実の父を殺し、父の玉座を奪う。旧い権力が新しい世代によって打倒される――人類が何千年も繰り返し物語に求めてきたドラマだ。
茉莉の場合、さらに一捻りある。彼女は父・鷹臣から「悪のノウハウ」を受け継いだ上で、その武器を父自身に突きつけようとしている。オイディプスが知らずして父を殺したのに対し、茉莉は目を開けたまま、意志を持って父に向かっていく。その分だけ、この戦いはより苦く、より人間的だ。
茉莉が鷹臣を倒そうとするとき、彼女は同時に、自分の中に宿った「父の教え」そのものとも戦わなければならないのだから。
○『ワンピース』の夢と、『七人の侍』の怒り
五十嵐に続き、今度は蛍が合流した。この「仲間集め」の見せ方が、本作の巧さの一つだ。
一見すると『ワンピース』的だ。ルフィが「海賊王になる」という夢を掲げ、個性豊かな仲間を一人ずつ船に乗せていく、あの高揚感。「あかりを都知事にする」という一見無謀な夢に向かって仲間が集まるさまは、確かにその系譜にある。
だが本質はもう一つのパターンに近い。黒澤明の『七人の侍』だ。あの侍たちは全員が「負け組」だった。社会の外に弾き出された者たちが、共通の敵に立ち向かうために一人ずつ集まってくる。彼らを束ねるのは夢ではなく、「怒り」と「失った誇り」だ。
茉莉も、五十嵐も、蛍も――全員が鷹臣によって政界を追われた。蛍の心を最後に動かしたのも、夢への憧れではなく「ぶっ飛ばせ」という怒りだった。『ワンピース』の「引力」と、『七人の侍』の「共鳴」。その両方を燃料にしているからこそ、チームあかりの結集シーンはこれほど熱い。
だが、不気味なのは鷹臣の動きだ。娘が反旗を翻したとき、父は何を仕掛けてくるのか。「父殺し」の物語は、返り血を浴びることなく完遂できるほど甘くはない。第6話が、楽しみだ。
(C)カンテレ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第5話が、18日に放送された。
今回は、この物語の背景に隠された名作へのオマージュ、ギリシア悲劇や、『ワンピース』、『七人の侍』について考えたい。
○【第5話あらすじ】蛍の加入で“アベンジャーズ”結成
選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五十嵐(岩谷健司)が参謀に加わり、勢いづく「チームあかり」。そんな折、流星(松下洸平)のもとに民政党幹事長の鷹臣(坂東彌十郎)が自ら出向き、出馬を打診したと報じられた。これにより、党公認の最有力と目される流星に注目が集まり、出馬を期待する声が高まる。
数日後、いよいよ都知事選の日程が決定。その発表に合わせるかのように、流星が正式に出馬を表明した。流星は有権者の心をつかみ支持を拡大、さらには連立与党の推薦も取り付け、着々と票の上積みを図る。
そこで五十嵐が提案したのは、民政党への宣戦布告ともいえる奇策だった。茉莉とあかりは、作戦に欠かせない元西多摩市長の雲井蛍(シシド・カフカ)を仲間に迎えるべく、さっそく説得に向かう。
「ぶっ飛ばす!」が口癖だった蛍は今や、ベーカリーで平凡な幸せの中、生活していた。かつて蛍は、政治家として絶大な人気を誇っていたが、市長から引きずり降ろされた過去がある。その背後には、やはり幹事長・鷹臣の影が。
蛍の背後には五十嵐がついていたが、鷹臣の鶴の一声で、五十嵐は渋々、直前で身を引かされる。そして破れた。幹事長・鷹臣との汚い手法に──。乗り気のしない蛍に、あかりは最後、一言こう言った。「ぶっ飛ばせ蛍が大好きだった。こういう人が(世の)理不尽をふっ飛ばしてくれるんだって」と。
今の生活を守りたい蛍。だが、これを蛍の子供が見ていた。蛍の子は、台風の中、飛び出す。そして「ぶっ飛ばせ!」と天候に向かって手を突き上げる。これを見て蛍は決心する。幹事長・鷹臣にリベンジすることを。「ぶっ飛ばす」ことを。そして、茉莉の仲間になるのであった。
(左から)坂東彌十郎、松下洸平 (C)カンテレ
○「悪のノウハウ」は鷹臣に通用するか
流星が出馬した現状では、あかりの勝率はほぼゼロだ。鷹臣の作戦上での実質的な票の数字はもちろん、流星には物語がある。流星の幼少期、父のDVによって母は家を出た。不幸のどん底で、流星はまだ若き鷹臣の選挙演説に出くわす。そこで幼い流星は叫ぶ。「助けて」と。
鷹臣は流星を自身の家に住まわせたばかりか、流星の父を更生させた。流星にとって、鷹臣はどう恩を返そうとしても返しきれないほどの救世主だったのだ。その鷹臣が流星を推薦した。一時は出馬を断っていた流星だが、恩人の頼みとあって出馬表明した。…そういうシナリオだ。
現実世界でも、選挙は実質、人気投票になっていると揶揄(やゆ)される。実力、政策実行力、政治家としての力よりも、そういった"物語"に人は弱い。だがそれも仕方がないことだ。政治に関わっていない民衆にとって、その人物が、真に政治家の器であるかどうかなど、分からない。マニフェストを実行できるだけの力や背景があるかどうかなんて、見極められない。
伏魔殿と呼ばれる永田町で長く政治に関わってきた幹事長・鷹臣は、そのこともよく知っている。そして本作では、これをデフォルメして、鷹臣を「民衆を愚かだと考え、勝つためにはどんな汚いことでもやる悪徳政治家」という役割を与えている。つまり、茉莉とあかりにとってのラスボスは、鷹臣だ。この図式を、第5話ではより明確に描いた。
ここで面白いのが、その鷹臣に立ち向かう茉莉が、元「悪徳政治家」側だったこと。鷹臣の娘であり、小さい頃から父の背中を見て、秘書としてその手腕、やり口を見てきた。手も染めてきた。つまり、茉莉にも「目的のためには、どんな手を使ってでも勝つ」という「悪のノウハウ」がある。「悪 vs 悪」という図式が浮かび上がってきたのだ。
●父の武器で、父を討つ
この構図に、ギリシア悲劇の古典的テーマが重なる。「父殺し」だ。
「父殺し」とは、文字通りの殺害を指すのではない。「父が体現する権威・価値観・世界を、その子が打ち倒す」という構図のことだ。最も有名な例が、ソポクレスの『オイディプス王』。呪われた運命のもとに生まれたオイディプスは、知らぬまま実の父を殺し、父の玉座を奪う。旧い権力が新しい世代によって打倒される――人類が何千年も繰り返し物語に求めてきたドラマだ。
茉莉の場合、さらに一捻りある。彼女は父・鷹臣から「悪のノウハウ」を受け継いだ上で、その武器を父自身に突きつけようとしている。オイディプスが知らずして父を殺したのに対し、茉莉は目を開けたまま、意志を持って父に向かっていく。その分だけ、この戦いはより苦く、より人間的だ。
茉莉が鷹臣を倒そうとするとき、彼女は同時に、自分の中に宿った「父の教え」そのものとも戦わなければならないのだから。
○『ワンピース』の夢と、『七人の侍』の怒り
五十嵐に続き、今度は蛍が合流した。この「仲間集め」の見せ方が、本作の巧さの一つだ。
一見すると『ワンピース』的だ。ルフィが「海賊王になる」という夢を掲げ、個性豊かな仲間を一人ずつ船に乗せていく、あの高揚感。「あかりを都知事にする」という一見無謀な夢に向かって仲間が集まるさまは、確かにその系譜にある。
だが本質はもう一つのパターンに近い。黒澤明の『七人の侍』だ。あの侍たちは全員が「負け組」だった。社会の外に弾き出された者たちが、共通の敵に立ち向かうために一人ずつ集まってくる。彼らを束ねるのは夢ではなく、「怒り」と「失った誇り」だ。
茉莉も、五十嵐も、蛍も――全員が鷹臣によって政界を追われた。蛍の心を最後に動かしたのも、夢への憧れではなく「ぶっ飛ばせ」という怒りだった。『ワンピース』の「引力」と、『七人の侍』の「共鳴」。その両方を燃料にしているからこそ、チームあかりの結集シーンはこれほど熱い。
だが、不気味なのは鷹臣の動きだ。娘が反旗を翻したとき、父は何を仕掛けてくるのか。「父殺し」の物語は、返り血を浴びることなく完遂できるほど甘くはない。第6話が、楽しみだ。
(C)カンテレ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら