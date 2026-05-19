嵐・二宮和也が１９日、都内で行われたＭＣを務めるＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏのバラエティー番組「シークレットＮＧハウス Ｓｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前イベントに出席し、嵐のラストツアーに言及した。

二宮は、番組おなじみの水色と黒色のスーツ姿で登壇。５月末で活動終了する嵐は、現在ラストツアーを開催中。１５〜１７日に大阪・京セラドーム公演を終え、３１日に東京ドームでラストステージを控えている。

二宮は本番組にちなみ、最近パワーアップしたことについてトーク。直筆で「体力」とフリップにしたため、「今、ツアーを回ってるんですけど、大阪公演以外、日帰りで帰って（翌日は）朝から働いている。みんなに『忙しいでしょ〜、今』、って言われるけど、そんなテンションじゃないくらい忙しい！」と多忙ぶりを告白した。

１７日の大阪公演最終日の終演後は、メンバーと食事に行ったといい「大阪はみんなで飯を食いに行って、（深夜）１２時くらいにホテルに帰って、朝イチの飛行機で帰って働いていた。翔ちゃんも朝イチの飛行機だったのでみんな忙しくしていると思う。働いていないのはリーダー（＝大野智）くらい…」と笑って明かした。