街頭インタビューでの発言で一躍話題となった「自己防衛おじさん」こと占い師・俳優の橋本鉄平さんが2026年5月18日、Xで高市早苗首相とのツーショットを公開した。

「国なんかあてにしちゃダメよ」で一躍注目

橋本さんは16年12月に放送された報道・情報番組「ウェークアップ！ ぷらす」（日本テレビ系）の新橋駅前のSL広場での街頭インタビューを受けた。

年金問題に関してのテーマで、「お金いっぱい欲しいんだったらさぁ、年金あてにしたらダメじゃない？ 自己防衛、投資、海外移住。日本脱出だよね。だから国なんかあてにしちゃダメよ」などと発言。

長髪に無精髭、ファー付きのジャケットといった出立ちと、口元を歪めて笑うニヒルな雰囲気が反響を呼び、放送から一年以上経った18年頃、にわかにSNSでブームに。

「自己防衛おじさん」「自己防衛お兄さん」といった愛称で橋本さんのインタビュー映像が拡散されたほか、橋本さんをモチーフとしたイラストやコラージュ画像なども作成された。

「何者なのっ！？ て、ただのネットミームです」

橋本さんは26年5月18日、Xを更新し「高市首相と自己防衛 補正予算で国家防衛」とのコメントを添え、高市早苗首相とのツーショットを公開した。

橋本さんはトレードマークの長髪と髭は当時のままだが、白いシャツに黒いスーツ、えんじ色のネクタイを締めてややフォーマルな出立ちだ。笑顔で隣に立った高市氏は、ブルー系のスーツにパールのアクセサリーを身につけている。

「自己防衛おじさん」と時の首相という異色のツーショットに、「自己防衛極めすぎだろ」など驚きの声が続出。

橋本さんは「何者なのっ！？ て、ただのネットミームです」とハートマークを添え、国会議事堂を背景に決めポーズをとった写真も公開している。

「庶民的でありながら、とても上品な女性でしたよ」

同日の投稿では、「片山財務大臣いるかな？ って凸ってみた」として、片山さつき氏の表札がかかった廊下の写真も投稿。

高市氏との対面については、「それにしても高市首相。庶民的でありながら、とても上品な女性でしたよ またお会いしたいです」と振り返っている。

橋本さんは胸元にオレンジ色の入館証をつけていることから、写真は首相官邸の一室で撮影されたものとみられる。一方、19日11時30分時点で、橋本さんの訪問理由は明らかになっていない。