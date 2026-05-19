女子日本代表がアジア大会に向けた第2次・第3次合宿メンバー発表…平均年齢24.1歳の19名

5月19日、日本バスケットボール協会は2026年9月に愛知県・名古屋市にて開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向けた第2次強化合宿および第3次強化合宿に参加する女子日本代表候補選手19名を発表した。



第2次強化合宿は5月19日から25日、第3次強化合宿は5月29日から6月3日にかけて、ともに味の素ナショナルトレーニングセンター （東京都北区）にて実施される予定だ。





昨シーズンWリーグを制覇したデンソーアイリスからは、笠置晴菜、常田亜美、平賀真帆らに加え、白石弥桜が最年少20歳で選出された。5月16日、17日に実施された三井不動産カップ2026にも出場した樋口鈴乃、舘山萌菜（ともに日立ハイテククーガーズ)、奥山理々嘉（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、佐藤多伽子（プレステージ・インターナショナル アランマーレ）も選出され、平均年齢24.1歳の若いチームである一方で、国際試合での経験値も備わったメンバー構成となった。参加メンバー19名は以下のとおり■2026年度バスケットボール女子日本代表チーム「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」女子日本代表候補選手 第2次強化合宿および第3次強化合宿メンバー＜選手＞19名赤木里帆（PG／167センチ／27歳／富士通レッドウェーブ）栗林未和（C／188センチ／27歳／東京羽田ヴィッキーズ）佐藤由璃果（PF／177センチ／27歳／シャンソン化粧品シャンソンVマジック）笠置晴菜（SG／167センチ／27歳／デンソーアイリス）常田亜美（PG／165センチ／26歳／デンソーアイリス）奥山理々嘉（SF／180センチ／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）岡本美優（PF／179センチ／25歳／トヨタ自動車アンテロープス）樋口鈴乃（PG／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）三浦舞華（SG／170センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）田中平和（PF／180センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）小野寺佑奈（PG／157センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）三田七南（SF／179センチ／23歳／ENEOSサンフラワーズ）佐藤多伽子（SG／176センチ／23歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ）舘山萌菜（SF／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）粟谷真帆（PF／182センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）大脇晴（PF／178センチ／22歳／富士通レッドウェーブ）横山智那美（PG／172センチ／22歳／トヨタ自動車アンテロープス）平賀真帆（SG／172センチ／21歳／デンソーアイリス）白石弥桜（C／184センチ／20歳／デンソーアイリス）

＜スタッフ＞



チームダイレクター：小栗弘（日本バスケットボール協会）



ヘッドコーチ：大神雄子（トヨタ自動車アンテロープス）



アソシエイトヘッドコーチ：宮田知己（日本バスケットボール協会）



アシスタントコーチ：髙田紘久（デンソーアイリス）



アナライジングコーチ：武津祐太郎（トヨタ自動車アンテロープス）



スポーツパフォーマンスコーチ：池田克也（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：山本愛乃（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：佐々木夏未（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：古澤美香（日本バスケットボール協会）



チームマネージャー：坂上祐加（トヨタ自動車株式会社）



チーム広報：松本麻里（日本バスケットボール協会）

■大会概要



【大会名】第20回アジア競技大会 (2026/愛知・名古屋)



【英語表記】20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026



【大会期間】2026年9月19日（土）～10月4日（日）（女子バスケ大会期間：9月17日（木）～9月26日（土）



【開催地】愛知県・名古屋市

【動画】女子日本代表vsラトビア ハイライト（三井不動産カップ2026）