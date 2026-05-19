女子日本代表がアジア大会に向けた第2次・第3次合宿メンバー発表…平均年齢24.1歳の19名

写真拡大

　5月19日、日本バスケットボール協会は2026年9月に愛知県・名古屋市にて開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向けた第2次強化合宿および第3次強化合宿に参加する女子日本代表候補選手19名を発表した。

　第2次強化合宿は5月19日から25日、第3次強化合宿は5月29日から6月3日にかけて、ともに味の素ナショナルトレーニングセンター （東京都北区）にて実施される予定だ。

　

　昨シーズンWリーグを制覇したデンソーアイリスからは、笠置晴菜、常田亜美、平賀真帆らに加え、白石弥桜が最年少20歳で選出された。5月16日、17日に実施された三井不動産カップ2026にも出場した樋口鈴乃、舘山萌菜（ともに日立ハイテククーガーズ)、奥山理々嘉（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、佐藤多伽子（プレステージ・インターナショナル アランマーレ）も選出され、平均年齢24.1歳の若いチームである一方で、国際試合での経験値も備わったメンバー構成となった。

　

　参加メンバー19名は以下のとおり

■2026年度バスケットボール女子日本代表チーム「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」女子日本代表候補選手 第2次強化合宿および第3次強化合宿メンバー

＜選手＞19名

赤木里帆（PG／167センチ／27歳／富士通レッドウェーブ）

栗林未和（C／188センチ／27歳／東京羽田ヴィッキーズ）

佐藤由璃果（PF／177センチ／27歳／シャンソン化粧品シャンソンVマジック）

笠置晴菜（SG／167センチ／27歳／デンソーアイリス）

常田亜美（PG／165センチ／26歳／デンソーアイリス）

奥山理々嘉（SF／180センチ／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

岡本美優（PF／179センチ／25歳／トヨタ自動車アンテロープス）

樋口鈴乃（PG／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）

三浦舞華（SG／170センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）

田中平和（PF／180センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）

小野寺佑奈（PG／157センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）

三田七南（SF／179センチ／23歳／ENEOSサンフラワーズ）

佐藤多伽子（SG／176センチ／23歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ）

舘山萌菜（SF／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）

粟谷真帆（PF／182センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）

大脇晴（PF／178センチ／22歳／富士通レッドウェーブ）

横山智那美（PG／172センチ／22歳／トヨタ自動車アンテロープス）

平賀真帆（SG／172センチ／21歳／デンソーアイリス）

白石弥桜（C／184センチ／20歳／デンソーアイリス）


＜スタッフ＞

チームダイレクター：小栗弘（日本バスケットボール協会）

ヘッドコーチ：大神雄子（トヨタ自動車アンテロープス）

アソシエイトヘッドコーチ：宮田知己（日本バスケットボール協会）

アシスタントコーチ：髙田紘久（デンソーアイリス）

アナライジングコーチ：武津祐太郎（トヨタ自動車アンテロープス）

スポーツパフォーマンスコーチ：池田克也（日本バスケットボール協会）

スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（日本バスケットボール協会）

スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：山本愛乃（日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：佐々木夏未（日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：古澤美香（日本バスケットボール協会）

チームマネージャー：坂上祐加（トヨタ自動車株式会社）

チーム広報：松本麻里（日本バスケットボール協会）


■大会概要

【大会名】第20回アジア競技大会 (2026/愛知・名古屋)

【英語表記】20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026

【大会期間】2026年9月19日（土）～10月4日（日）（女子バスケ大会期間：9月17日（木）～9月26日（土）

【開催地】愛知県・名古屋市



【動画】女子日本代表vsラトビア　ハイライト（三井不動産カップ2026）