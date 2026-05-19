開催：2026.5.19

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 6 - 3 [アストロズ]

MLBの試合が19日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとアストロズが対戦した。

ツインズの先発投手はケンドリー・ロハス、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。

2回裏、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 HOU

4回裏、5番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 3-0 HOU

6回裏、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 4-0 HOU、6番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 6-0 HOU

7回表、9番 クリスチャン・バスケス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 MIN 6-1 HOU、1番 ジェレミ－・ペーニャ 7球目を打ってライトへの犠牲フライでアストロズ得点 MIN 6-2 HOU、4番 クリスチャン・ウォーカー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 MIN 6-3 HOU

試合は6対3でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのエリック・オルゼで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はアストロズの今井達也で、ここまで1勝2敗0S。ツインズのＴａ・ロジャーズにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で4.2回を投げ、5安打（2本塁打）、3失点、5奪三振、防御率は8.31となっている。

ここまでツインズは22勝26敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方アストロズは19勝30敗で5.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:34 更新