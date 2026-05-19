開催：2026.5.19

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 6 - 1 [Wソックス]

MLBの試合が19日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとWソックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。

1回裏、2番 フリオ・ロドリゲス 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-0 CWS

3回裏、3番 ランディ・アロザレーナ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 2-0 CWS

6回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-0 CWS

7回表、7番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 SEA 3-1 CWS

8回裏、8番 コルト・エマーソン 7球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 SEA 6-1 CWS

試合は6対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はWソックスのノア・シュルツで、ここまで2勝3敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、2安打、0打点、打率は.242となっている。

ここまでマリナーズは23勝26敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方Wソックスは24勝23敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:38 更新