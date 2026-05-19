開催：2026.5.19

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 12 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が19日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。

1回裏、4番 ノーラン・アレナド 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでDバックス得点 ARI 4-0 SF

2回表、5番 ウィリー・アダメス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 4-1 SF

2回裏、1番 ケテル・マルテ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 5-1 SF

3回表、2番 ルイス・アラエス 初球を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 ARI 5-2 SF

3回裏、8番 ティム・タワ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 7-2 SF

5回裏、6番 ガブリエル・モレノ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 9-2 SF、9番 ライアン・バルトシュミット 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 10-2 SF、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 11-2 SF、4番 ノーラン・アレナド 6球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでDバックス得点 ARI 12-2 SF

試合は12対2でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで3勝6敗0S。

ここまでDバックスは23勝23敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ジャイアンツは20勝28敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:49 更新