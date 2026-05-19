“誰もいない美術館内をめぐる”「東京ステーションホテル」、建物ツアー付きランチプラン
東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルは6月23日、「三菱一号館美術館 建物ツアー付きランチプラン」を開催する。15人限定。
【画像】東京駅にある「東京ステーションホテル」外観
同ホテルでは歴史と文化が息づく丸の内エリアの魅力に触れることができる多彩な体験イベントを開催している。今回のプランは、前回も開催し好評だったことから再度、企画された。
このプランでは、丸の内で初のオフィスビルとして誕生し、往時の姿を今に伝える三菱一号館美術館の、開館前の館内へ案内する。意外と知らていない建物の歴史や見どころなどを、美術館スタッフによる解説を聞きながら実物を堪能できる。
三菱一号館美術館の建物ツアーを楽しんだ後は、東京ステーションホテルへ。オープン前の「バー オーク」にて、東京ステーションホテルの魅力をまとめたミニムービーを鑑賞。その後、ホテルスタッフによる館内ツアーへ。通常は宿泊者のみが立ち入ることのできる特別なエリアと、百余年にわたり紡がれてきた歴史とストーリーを知ることができる。
食事は、メインダイニング「ブラン ルージュ」または「バー＆カフェ カメリア」から選べる。
プランには、三菱一号館美術館で開催する「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」展（6月13日（土）〜9月23日（水・祝））のチケット付き。当日を含む、会期中ならいつでも観覧に使用できる。
■【ホテルイベント】三菱一号館美術館 建物ツアー付きランチプラン
●実施日：2026年6月23日（火）
午前9：15より※15人限定
●料金：ブラン ルージュ1万6000円／カメリア 1万2000円
含まれるもの：ホテルでの昼食、三菱一号館美術館のチケット
●スケジュール
9:15-10:00 三菱一号館美術館にて集合・美術館スタッフによる建物ツアー
※午前9：10までに集合。
10:00 東京ステーションホテルへ移動（美術館スタッフが誘導）
10:15-11:30 東京ステーションホテル館内ツアー
11:30 各レストランにてランチ
ランチ終了後、各自美術館にて観覧または後日に
【画像】東京駅にある「東京ステーションホテル」外観
同ホテルでは歴史と文化が息づく丸の内エリアの魅力に触れることができる多彩な体験イベントを開催している。今回のプランは、前回も開催し好評だったことから再度、企画された。
このプランでは、丸の内で初のオフィスビルとして誕生し、往時の姿を今に伝える三菱一号館美術館の、開館前の館内へ案内する。意外と知らていない建物の歴史や見どころなどを、美術館スタッフによる解説を聞きながら実物を堪能できる。
食事は、メインダイニング「ブラン ルージュ」または「バー＆カフェ カメリア」から選べる。
プランには、三菱一号館美術館で開催する「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」展（6月13日（土）〜9月23日（水・祝））のチケット付き。当日を含む、会期中ならいつでも観覧に使用できる。
■【ホテルイベント】三菱一号館美術館 建物ツアー付きランチプラン
●実施日：2026年6月23日（火）
午前9：15より※15人限定
●料金：ブラン ルージュ1万6000円／カメリア 1万2000円
含まれるもの：ホテルでの昼食、三菱一号館美術館のチケット
●スケジュール
9:15-10:00 三菱一号館美術館にて集合・美術館スタッフによる建物ツアー
※午前9：10までに集合。
10:00 東京ステーションホテルへ移動（美術館スタッフが誘導）
10:15-11:30 東京ステーションホテル館内ツアー
11:30 各レストランにてランチ
ランチ終了後、各自美術館にて観覧または後日に