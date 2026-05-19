嵐の二宮和也が19日、都内でプライムビデオ「シークレットNGハウス Season2」（22日配信開始）配信直前イベントに出席した。

参加者たちがある行動を避けながらゲームに挑む新感覚の心理戦バラエティー。二宮と「オードリー」若林正恭がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにシーズン1からパワーアップしている。

番組にちなみ、自身が最近パワーアップしたのは「体力」とした。嵐は5月末での活動終了を発表。グループはラストツアーのまっただ中。北海道、東京、愛知、福岡、大阪を回ってきており「大阪以外最終日日帰りで帰って、次の日朝から働いている。大阪は、“さすがにみんなで飯食いに行こう”ってなって、みんなで飯食いに行った。12時くらいまで食ったり飲んだりして次の日6時に起きて朝一の飛行機で帰ってきて働いている」とハードスケジュールの中で過ごしている。「もうね、自分が一番びっくりしてますよ。みんなに“忙しいでしょ今”って言われるんですけど、そのテンションじゃないくらい忙しい」と多忙ぶりを告白した。

ただ、「全然ではないけど、大丈夫になってきている」と自身の体感について話し、「ツアーが二宮の1年の総運動量なわけですよ。つかさどっていたものが5、6年なくなっていたので心配していたんですけど、やってみると意外と大丈夫」と天性のアイドルぶりを発揮。ファンの存在も大きく「声援って素晴らしいなと思いました。声援がなければこんなに歌って踊ってないんだろうなと思います」と改めて感謝した。

他のメンバーも同様に体力がパワーアップしているという。「大阪から朝イチで帰るときは翔ちゃん（櫻井翔）も一緒だった。僕だけじゃなく、皆それぞれ、その間働いている」とし、「リーダー（大野智）くらいじゃないですか、その間で働いてないの」と話して笑いながら話した。

31日にはラストの公演を控えている。司会から「ファイナルまで走り抜けてください」とエールを送られると「ありがとうございます」と応じていた。