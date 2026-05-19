オーストリア代表がW杯メンバーを発表

オーストリアサッカー協会は現地5月18日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むオーストリア代表メンバー26人を正式発表した。

28年ぶりのW杯出場を果たしたラルフ・ラングニック監督は、DFダヴィド・アラバやMFマルセル・ザビッツァー、FWマルコ・アルナウトヴィッチといった実力者を順当に選出。MFコンラート・ライマーやMFクリストフ・バウムガルトナーなどの主力も名を連ねており、充実した陣容となっている。

一方で、ドイツ・ブンデスリーガの1.FCウニオン・ベルリンで主力として活躍している22歳のDFレオポルト・ケルフェルトは選外。昨年3年ぶりに代表に復帰した32歳のベテラン、MFアレッサンドロ・シェプフ（ヴォルフスベルガーAC）がメンバー入りした。

これにはSNS上でも「なぜケルフェルトが含まれていないのか理解できないし、シェプフが加わるなんて現実からかけ離れている」「シェプフは予想していなかった」「シェプフはひどい冗談だ」「シェプフはよくわかんないね。まあ、どうせほとんど出番ないだろうし」といった声も上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）