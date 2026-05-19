衣替えに使える！【3COINS】シンプルデザインが嬉しい◎「収納グッズ」

そろそろ夏に向けた衣替えを済ませたいと考える人も多いはず。衣替えをするときによくあるのが、どこに何を収納したか忘れてしまう、かさばる洋服や寝具を収納しきれないといった問題です。そこで今回は、そんな悩みを解決してくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の便利な「収納グッズ」を紹介します。

半透明だから中身がすぐわかる

洋服や寝具などをどこに収納したか忘れてしまったり、何が入っているかわからなくなったりする問題を解決してくれるのが「クリアボックスバッグ：LL」。半透明生地で中身を確認しやすいので、衣替えがスムーズに進むはずです。「クリア収納シリーズ」はサイズや形が豊富なため、収納するものやスペースに合わせて組み合わせるのが上手に活用するコツ。

衣替えだけでなく旅行でも活躍

「自動圧縮機」は、別売りの「自動圧縮バッグ」と組み合わせて使うと、掃除機なしでも簡単に圧縮できる優れもの。かさばる洋服がコンパクトになるため、限られたスペースを効率良く使えます。また、自動圧縮機は旅行の荷物をコンパクトにしたいときにも便利。USB充電式なので、ケーブルとセットで持ち歩けば、旅先での電池切れを気にすることなく使えます。

好みに左右されにくいシンプルデザインが嬉しい【3COINS】の「収納グッズ」。クリアボックスバックの素材は水と汚れに強いため、衣替え以外では、アウトドアやキャンプでの荷物入れとしても活躍します。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる