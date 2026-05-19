赤・クリア×ゴールド、3体同時新カラー登場！ メディコス・エンタテインメント 超像可動 ジョジョの奇妙な冒険

記事ポイント 超像可動シリーズから「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3体が同時展開先行抽選販売は2026年5月13日よりMEDICOS ONLINE SHOPで受付中、締切は2026年6月30日18:002026年7月26日開催のワンダーフェスティバル2026[夏]でWF限定特典付き会場販売も予定 超像可動シリーズから「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3体が同時展開先行抽選販売は2026年5月13日よりMEDICOS ONLINE SHOPで受付中、締切は2026年6月30日18:002026年7月26日開催のワンダーフェスティバル2026[夏]でWF限定特典付き会場販売も予定

メディコス・エンタテインメントのフィギュアシリーズ「超像可動」に、荒木飛呂彦の漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』から3体の新ラインナップが登場します。

「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3商品は、2026年5月13日12:00よりMEDICOS ONLINE SHOPにて先行抽選販売が開始されています。

いずれも2026年7月26日（日）開催のワンダーフェスティバル2026[夏]（以下 WF2026夏）における【WF限定特典付き】フィギュアとして、会場販売に先駆けての受付となっています。

メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』」





シリーズ：超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』先行抽選販売期間：2026年5月13日（水）12:00〜2026年6月30日（火）18:00当落発表：2026年7月7日（火）12:00より順次発売月：2026年8月上旬予定（先行抽選販売分）WF会場販売：2026年7月26日（日）ワンダーフェスティバル2026[夏]にて数量限定企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント

今回展開される3体は、それぞれ異なる部と異なる造形テーマで立体化されています。

第1部の宿敵「ディオ・ブランドー」は赤を基調としたシックなサードカラーで、第7部「スティール・ボール・ラン」の「ディエゴ・ブランドー」はスタンド「スケアリー・モンスターズ」による恐竜化パーツを備えたサードカラーで、第4部のスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」はピンクのクリア素材とゴールド装飾を組み合わせた「Ver.CLEAR & GOLD」として登場します。

先行抽選販売価格は「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」がそれぞれ税込9,900円、「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」が税込8,250円です。

WF2026夏の会場販売価格はそれぞれ税込9,500円・税込8,000円と異なります。

MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売は1人各1個までの応募となっています。

超像可動「ディオ・ブランドー・サード」





『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』よりジョースター家の因縁の相手「ディオ・ブランドー」が、赤を基調としたシックなサードカラーで全高約170mmに仕上げられています。

素材はPVC・ABS・ナイロンの塗装済み可動フィギュアで、造形プロデュースは匠工房、原型制作はPROGRESSが担当しています。





オプションパーツには、作中でディオが手にした薔薇の花、表情違いの頭部パーツ、各種ハンドパーツが付属します。

さらに顔パーツを組み合わせることで首だけの状態となったディオを再現できるパーツも同梱されており、作中の名場面を再現した造形が楽しめます。





WF2026夏での購入分には、WF限定特典「セリフプレート」が付属します。

セリフプレートは白ベースに黒文字の仕様となっています。

商品名：超像可動「ディオ・ブランドー・サード」作品名：『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』先行抽選販売価格：9,900円（税込）／WF会場販売価格：9,500円（税込）材質：PVC&ABS&ナイロンサイズ：全高約170mm造形プロデュース：匠工房 ／ 原型制作：PROGRESS

超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」





『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』に登場するイギリス競馬界の貴公子「ディエゴ・ブランドー」が、サードカラーで全高約155mmに立体化されています。

素材はPVC・ABS・POMを使用した塗装済み可動フィギュアで、造形プロデュースは匠工房、原型制作はPROGRESSが担当しています。





差し替え頭部パーツには恐竜顔が付属し、スタンド「スケアリー・モンスターズ」による恐竜化が再現可能です。

先端までDioの文字で埋め尽くされた尻尾パーツは両脚を取り外すことで装着でき、恐竜顔と組み合わせた造形を楽しめます。





「ディエゴ・ブランドー・サード」にはMEDICOS流通限定特典として「差し替え頭部パーツ」が付属します。

この特典は先行抽選販売・WF会場販売のいずれでも、またWF2026夏終了後のMEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの一般販売時にも付属します。





WF2026夏での購入分にはWF限定特典「セリフプレート」も付属します。

セリフプレートは白ベースに黒文字の仕様です。

商品名：超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」作品名：『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』先行抽選販売価格：9,900円（税込）／WF会場販売価格：9,500円（税込）材質：PVC&ABS&POMサイズ：全高約155mm造形プロデュース：匠工房 ／ 原型制作：PROGRESS

超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」





『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』に登場する、壊れたものに触れると元の形に「直す」能力を持つスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」がクリアバージョンで全高約165mmに立体化されています。

ピンクを基調とした透き通るようなクリア素材にゴールドの装飾が対比として施された塗装済み可動フィギュアです。





オプションパーツには超像可動「東方仗助」用の差し替え顔パーツが付属します。

差し替え用頭部パーツと複数のハンドパーツも同梱されており、さまざまなポージングに対応しています。

素材はPVC・ABS・ナイロンです。

商品名：超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」作品名：ジョジョの奇妙な冒険 第4部先行抽選販売価格：8,250円（税込）／WF会場販売価格：8,000円（税込）材質：PVC&ABS&ナイロンサイズ：全高約165mm

本商品はWF2026夏での数量限定販売商品で、販売数が予定数量に達しなかった場合はMEDICOS ONLINE SHOPやMEDICOS SHOPでの事後販売が行われる予定です。

また、一部パーツの接合部に「白化現象」が見られる場合があることが案内されています。

ワンダーフェスティバル2026[夏] クリスタル限定版・プレゼント企画





WF2026夏会場では、特製ケースとシリアルナンバーが付いた超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」のクリスタル限定版が数量限定で先着抽選販売される予定です。

販売開始は10:15より1人1個となっており、一般入場前の待機列は優先入場券を持つ方のみとなっています。





当日WF会場で対象商品を購入した方を対象に、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』「シーザー・A・ツェペリ」クリスタル限定版のプレゼント抽選企画も実施されます。

抽選券は1会計につき1枚が配布され、抽選結果は当日15:00に会場ブースとメディコス・エンタテインメント公式Xにて発表されます。

MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は抽選対象外で、プレゼントのお渡しはWF2026夏開催日のみとなっています。

会場：幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホール日時：2026年7月26日（日）10:00〜17:00

「ディオ・ブランドー・サード」の赤基調のサードカラー、「ディエゴ・ブランドー・サード」のDioの文字が刻まれた恐竜化尻尾パーツ、「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」のクリア素材とゴールド装飾の対比と、3体はそれぞれ異なる表現で仕上げられています。

先行抽選販売の受付期間は2026年6月30日18:00まで、当落発表は2026年7月7日12:00より順次行われ、最新情報はメディコス・エンタテインメントの公式サイトおよび公式Xで更新されます。

メディコス・エンタテインメント「超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』」の紹介でした。

(C)荒木飛呂彦／集英社

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

よくある質問

Q. 3商品の発売日はいつですか？

A. 先行抽選販売分はいずれも2026年8月上旬発送予定です。

WF2026夏での会場販売は2026年7月26日（日）に実施される予定で、WF2026夏終了後に一般販売が行われる予定です。

Q. 先行抽選販売とWF会場販売で特典内容に違いはありますか？

A. 「ディオ・ブランドー・サード」と「ディエゴ・ブランドー・サード」のWF限定特典「セリフプレート」はWF会場販売分のみに付属します。

「ディエゴ・ブランドー・サード」のMEDICOS流通限定特典「差し替え頭部パーツ」は、先行抽選販売・WF会場販売・WF2026夏終了後のMEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの一般販売時にも付属します。

Q. 掲載されている商品画像は完成品と同じですか？

A. 掲載画像はいずれも開発中のもので、実際の商品とは異なる場合があります。

また、製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があることが案内されています。

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