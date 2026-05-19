日本海の旬を主役に、4プランから選ぶ！ 夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」

記事ポイント 好みのメイン食材を選んで組み立てる会席スタイルを提供京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランが用意されています日本夕日百選に選ばれた夕日ヶ浦海岸を望む貸切露天風呂を完備 好みのメイン食材を選んで組み立てる会席スタイルを提供京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランが用意されています日本夕日百選に選ばれた夕日ヶ浦海岸を望む貸切露天風呂を完備

京都府京丹後市の夕日ヶ浦海岸沿いに建つ旅館「海舟」が、宿泊者がメインの海鮮を自分で選べる会席スタイルを提供しています。

京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランが揃い、「何を食べるか」を旅のテーマに据えた宿泊体験が得られます。

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」





施設名：夕日ヶ浦温泉旅館 海舟（かいしゅう）所在地：京都府京丹後市網野町浜詰46-4アクセス：夕日ヶ浦木津温泉駅より無料送迎（要予約）、京丹後大宮ICより約40分客室数：32室館内設備：貸切風呂、大浴場、ラウンジ、無料駐車場、売店問い合わせ：TEL 0772-74-0825 ／ MAIL kaisyu@kaisyu.co.jp

7〜8階建ての白いビル型建物が夕日ヶ浦海岸沿いに立ち、グリーンのライトアップが映えるエントランスに青字の「海舟」看板を掲げています。

日本夕日百選に選ばれた夕日ヶ浦海岸を望むロケーションで、32室が日本海の眺めを活かした間取りで設えられています。

従来の旅館会席はあらかじめ内容が固定されているスタイルが一般的ですが、旅行スタイルや食の好みが多様化するなかで、旅館「海舟」は宿泊者がメイン食材を選べる会席を構築します。

京丹後の海で水揚げされる旬の魚介を主役に据えた4つのプランが用意されており、選ぶ一品によって食卓の表情が大きく変わります。

メインを選ぶ4つの会席プラン

日本海の豊かな漁場に近い京丹後ならではの食材が、それぞれのプランで主役を務めます。

透明感あるイカの身、旬の魚介を豪快に並べた舟盛り、深海から揚がる紅ガニ、調理法違いで食べ比べる鮑と、4種のプランが異なる海の幸の魅力を届けます。

京丹後イカ漁火





ブランド名：京丹後イカ漁火透き通る身・コリコリとした食感スタイル：姿造り刺身

日本海の夜に映える漁火（いさりび）の名を冠した、地域期待の新ブランドです。

透明感のある胴体をそのまま姿造りにし、竹すだれを敷いた皿に薬味・海藻・レモンを添えて提供されます。

コリコリとした歯ごたえと澄んだ甘みが、水揚げされた直後の鮮度を体現しています。

舟盛り





内容：その日の旬の魚介（鯛・甘エビ・ブリ・ヒラメ・サザエ・ムール貝など）スタイル：木製の舟型器に盛り合わせ

木製の舟型器に鯛の頭を中心として、甘エビ・ブリ・ヒラメ・サザエ・ムール貝など複数の魚介を花や野菜と組み合わせた豪快な盛り合わせです。

その日の旬に応じて魚種が変わるため、訪れるたびに異なる顔ぶれが卓上に並びます。

一つの器で複数の魚種を食べ比べられる点が、この会席スタイルの醍醐味となっています。

紅ガニ





食材：紅ガニ（深海産・甲羅も身も赤みがかった品種）構成：蟹脚の蒸し料理・蟹刺し・海老天ぷら・小鉢5種・スープ・フルーツカクテル

深海に生息し、甲羅だけでなく身も赤いのが紅ガニの特徴です。

蒸籠に収めた蟹脚の蒸し料理と蟹刺しを中心に、海老天ぷら・小鉢5種・スープ・フルーツカクテルが黒いテーブルに並ぶコース仕立てで提供されます。

水分を多く含む繊細な身と上品な甘みが、深海産ならではの味わいを生み出しています。

鮑尽くし





食材：鮑調理法：造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きの三品同時提供

鮑を造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きの三品で同時に味わえる会席です。

壺焼きにすると貝の筋目と光沢ある身の質感が際立ち、調理法ごとに異なる食感と風味が楽しめます。

一度の食事で同じ食材の多面的な表情に触れられる、食体験に特化したプランとなっています。

絶景と温泉の施設

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」は、館内に貸切風呂・大浴場・ラウンジ・売店・無料駐車場を備えています。

食事だけでなく、日本海を望む温泉とゆとりある客室も宿泊体験の軸を担っています。





7階の貸切風呂は石造り八角形の浴槽を備え、青く照らされた湯面越しに日本海の水平線と日没後の夕焼けを一望します。

格子状の木製目隠しが囲む半屋外の空間で、波の音とともに時間を過ごせます。





6階の客室露天風呂は石張りの浴槽に木製の目隠し竹垣を配し、夕暮れ時にはオレンジ色の水平線と日本海が広がります。





半露天風呂付き特別室は畳敷きの和室スペースにグレーのソファとローテーブルを配し、奥にベッドルームがつながる和洋室の間取りです。

大窓から海岸線が見渡せる造りで、食後にそのまま温泉と夜景を満喫できます。

京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランは、いずれも日本海の旬を異なる切り口で届けるもので、何度訪れても異なる食体験が得られます。

日本夕日百選の絶景と貸切露天風呂を組み合わせた宿泊体験が、夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」では用意されています。

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」の紹介でした。

よくある質問

Q. 旅館「海舟」への交通アクセスは？

A. 夕日ヶ浦木津温泉駅から無料送迎（要予約）が利用できます。

車の場合は京丹後大宮インターチェンジから約40分です。

Q. 会席のメインプランは何種類ありますか？

A. 京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランが用意されています。

Q. 貸切風呂は何階にありますか？

A. 6階と7階にそれぞれ貸切露天風呂があり、いずれも日本海の夕景を望む浴槽です。

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