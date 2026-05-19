モデルでビューティーアドバイザーの村上麻衣が15日、自身のインスタグラムを更新。オーディションに臨んだ際の私服を公開した。



【写真】色っぽさと気品 絶妙な「奥さん」コーデ アクセもオシャレ

村上は「『妻役』のCMオーディション 帰りの日。」と題し、ノースリーブのリブニットにカーディガンを羽織った姿をショットをアップ。「私の中での『奥さん』のイメージの服で 行きました(アクセサリーはオーディション終わってからつけた)」と意図を説明し、「私はお洋服大好きなんですが テイストは決まっていなくて、 コスプレのような感じで毎日変えて 楽しんで着ています」とファッションへのこだわりも明かした。



雰囲気や気分、会う人などに合わせたチョイスを心がけているという。この日も明るい髪色に映える品のあるコーデで「奥さん」感を演出。「その日、なりたい自分になるために。 ファッションは、場所や気分で変えて 色々なテイストを楽しみたいです♡」と記したが、「結果、すごい量になってしまうし 出かける時に悩んで めちゃくちゃ時間かかるんですけどね‥笑」と明かした。



ファンからは「素敵な奥様って感じ」「いつもよりも更に“艶っぽい”感じで素敵」「お似合いのコーデネート」「笑顔癒されるなぁ～」といったコメントのほか、「一度、割烹着でお願いします」と女将風コーデを期待する声も届いていた。



大手金融機関に17年間勤めたのち、村上はモデルや通販番組のプレゼンターとして活動。ビューティーアドバイザーとしての顔を持ち、社会人と高校生の2児の母でもある。



（よろず～ニュース編集部）