タレントで実業家の茜さやが13日、自身のインスタグラムで地元に帰った時のことを記した。



【写真】ゆったりふんわりコーデで0歳児抱っこ お腹のなかには双子が

茜は「3月後半に少しだけ地元に帰っていました」と報告。「双子を出産したらなかなか祖父母に娘を会わせに 帰れなくなるかなぁ(お母さんは産後来てくれる) お腹がもっと出ると移動が難しいなぁと」と続けた。25年5月に結婚を公表。10月に第1子出産を、今年4月に双子を妊娠したことを明かしている。



母と車から見た思い出の場所で撮影した写真は長女を抱っこする姿。「夕日に桜と菜の花が照らされて綺麗でした。 17歳で地元を離れてしまって人よりも お母さんとの思い出は少なめかもしれないけれど、 今も帰るたびに色々連れて行って思い出を作ってくれて、地元に帰るたびに色々思い出してはほっこりします」と思いをつづる。



幼なじみにも会えたことを伝え、「またいつか双子も連れて 地元に帰れるのも楽しみです」と結んだ。また、15日には「出産したらしたいこと(子供とすること以外)」として、「かわいい服が着たい」「肌治療がしたい」「美容関連(授乳終わったら)」「髪にもう少し気を遣いたい」「うつ伏せで寝たい」「生ハムチーズワイン(授乳とは空けて)」「生牡蠣日本酒」「ほど良い筋トレ」など希望を列挙している。



茜は1993年生まれ。広島県出身。高校2年生で上京し、モデルとして活動。2014年に「ミスヤングチャンピオン」のファイナリストに選出され、15年には第8代ライブクイーンコンテストでグランプリに。19年からコンセプトカフェバーを経営している。



（よろず～ニュース編集部）