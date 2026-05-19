28店舗・1杯1,000円！ 伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」

記事ポイント 全国28店舗が静岡県伊東温泉に集結する週末限定ラーメンフェスが2026年5月16日に開幕松阪牛・のどぐろ・広島牡蠣・オマール海老など高級素材を使ったラーメンが1杯1,000円の共通食券で楽しめる4週連続・週替わり開催で入場無料、温泉旅行や日帰り観光とも組み合わせやすい 全国28店舗が静岡県伊東温泉に集結する週末限定ラーメンフェスが2026年5月16日に開幕松阪牛・のどぐろ・広島牡蠣・オマール海老など高級素材を使ったラーメンが1杯1,000円の共通食券で楽しめる4週連続・週替わり開催で入場無料、温泉旅行や日帰り観光とも組み合わせやすい

静岡県伊東市の松川藤の広場で、全国の人気ラーメン店28店舗が集う大型イベント「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」が2026年5月16日（土）に開幕しました。

4週連続・土日限定の週替わり開催で、最終日は6月7日（日）です。

松阪牛やのどぐろ、広島牡蠣、オマール海老といった高級素材を使ったラーメンが温泉街で一堂に楽しめます。

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」





名称：大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026開催期間：2026年5月16日（土）〜6月7日（日）※期間中の土日のみ開催開催時間：10:30〜20:00会場：松川藤の広場（静岡県伊東市渚町1）入場料：無料ラーメン料金：1杯1,000円（全店共通食券制）出店数：全28店舗（各陣7店舗・週替わり）主催：伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会

「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」は、伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会が主催する大型ラーメンフェスです。

各陣7店舗・合計28店舗が4週にわたって週替わりで登場し、京都・東京・新潟・北海道・宮城・広島・福島・埼玉・千葉・群馬・三重・岡山・静岡など全国各地の名店の味が伊東温泉に集まります。

入場は無料で、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制を採用しています。

会場の松川藤の広場は伊東温泉の中心エリアに位置しており、温泉旅行の昼食や街歩きの途中に立ち寄りやすいロケーションです。

松阪牛と煮干を重ねた塩らあめん、高級魚のどぐろを使った昆布水つけ麺、四国産真鯛100%の塩そば、オマール海老と鴨肉の極太昆布水つけ麺など、素材にこだわった個性的な一杯が週替わりで登場します。

第1陣ラインナップ（5月16日〜17日）





第1陣では、京都の老舗「本家 第一旭」をはじめ、トリュフ蛤醤油そばの「麺屋 中川會」、帆立塩中華そばの「麺家太威」、喜多方ラーメンの「くじら食堂」、濃厚味噌の「ど・みそ」、泡醤油の「Zweiter Laden」、塩生姜ラーメンの「宝来軒総本店」の7店舗が出店します。

（1）本家 第一旭（2）麺屋 中川會（3）麺家太威（4）くじら食堂（5）ど・みそ（6）Zweiter Laden（7）宝来軒総本店

第2陣ラインナップ（5月23日〜24日）





第2陣では、四国産真鯛100%の黄金真鯛塩そばを提供する「らーめんダイニング庵」や、昆布水つけ麺の「つけ麺 和」など7店舗が登場します。

仙台名物の牛タンを使った極塩中華そばや肉だく味噌らぁ麺など、各店がそれぞれの看板メニューを携えて出店します。

（1）らーめんダイニング庵（2）恵比寿らぁ麺屋つなぎ（3）田代こうじ最強軍団（4）つけ麺 和（5）麺屋 一元堂（6）ラーメン鷹の目（7）中華そばイッキュー

第3陣ラインナップ（5月30日〜31日）





第3陣には「麺処 若武者」「衝青天」「麺屋 丸鶏庵」「二代目五衛門」「なかじゅう亭」「竹岡式ラーメンたか木屋」「油虎」の7店舗が出店します。

竹岡式ラーメンをはじめ、各地域で独自の進化を遂げた個性派の一杯が揃います。

（1）麺処 若武者（2）衝青天（3）麺屋 丸鶏庵（4）二代目五衛門（5）なかじゅう亭（6）竹岡式ラーメンたか木屋（7）油虎

第4陣ラインナップ（6月6日〜7日）





最終週となる第4陣には、特濃のどぐろつけ麺を提供する「特濃のどぐろつけ麺Smile」や、仙台発「仙臺くろく」など7店舗が出店します。

のどぐろの旨みを昆布水に溶け込ませた特濃つけ麺をはじめ、4週を締めくくるにふさわしい顔ぶれが揃います。

（1）味噌らーめん かぐら（2）麺房 鶏くらふと（3）佐野らーめん 佐よし（4）らあめん元（5）仙臺くろく（6）特濃のどぐろつけ麺Smile（7）寿製麺 よしかわ

開催スケジュール

4週連続・土日限定の日程で開催されます。

第1陣が5月16日（土）〜17日（日）、第2陣が5月23日（土）〜24日（日）、第3陣が5月30日（土）〜31日（日）、第4陣が6月6日（土）〜7日（日）です。

週ごとに出店店舗が全て入れ替わる構成のため、複数週にわたって訪れることで異なる顔ぶれの名店を食べ比べることができます。

広島牡蠣の旨みを凝縮した塩ラーメンや松阪牛と煮干を重ねた塩らあめんなど、素材の産地や調理法に徹底してこだわった28店舗の一杯が、入場無料・1杯1,000円で温泉地に集まるイベントです。

首都圏から伊豆・伊東温泉への週末旅行と組み合わせることで、温泉と全国名店のラーメン両方を一度に楽しめます。

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 食券はどこで購入できますか？

A. 全店共通の食券制が採用されており、1枚1,000円で販売されます。

購入場所の詳細は伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会の公式情報に掲載されます。

Q. 各陣の出店店舗は事前に分かりますか？

A. 第1陣から第4陣までの全28店舗の顔ぶれは主催者から事前に発表されており、各陣7店舗ずつの構成となっています。

Q. 雨天の場合も開催されますか？

A. 荒天時の対応については伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会から案内されます。

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