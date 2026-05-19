横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ドーレ」にて、ベーカーシェフ森広が手がける「デリ・ブレッド」シリーズを販売。

4種のこだわりのパンが、優雅なランチのひとときを届けます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」デリ・ブレッドシリーズ

期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

時間：10:00〜19:00

場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

予約・問い合わせ：045-411-1188（10:00〜19:00）、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのペストリーショップ「ドーレ」にて、創作パン「デリ・ブレッド」シリーズの販売をスタート。

2026年6月1日より、上質なひとときを演出するランチタイムにぴったりな4種の創作パンが販売されます！

ホテル開業以来、ベーカーシェフとして腕を振るう森広が、素材選びから製法までこだわり抜いた4つの創作パンをラインナップ。

「時間がたってもサクサク感を保つには？」という発想から生まれた「スティックピザ」は、細長く焼き上げたクロワッサン生地に具材をトッピングして、食べやすさと軽やかな食感を両立。

「ヴァイスヴルスト」には、本場ドイツと同じ製法で作られた白ソーセージと相性の良いブリオッシュ生地が採用されています。

オニオンソテーとハニーマスタードを組み合わせ、素材同士が織り成す絶妙なハーモニーがおすすめの逸品です。

また、地産地消の横浜産ほうれん草と、シェフが厳選した北海道産無添加ベーコンを合わせた「トルデュ」

ねじり型が特徴で、にんにくの香りが食欲をそそります！

さらに、柚子胡椒の和のアクセントが効いたバターに、北海道産“きたあかり”の甘みが引き立つ「じゃがバター」と個性豊かなラインナップ。

素材選びにこだわり、確かな技法で丁寧に焼き上げたシェフ森広の「デリ・ブレッド」シリーズです。

ホテルならではの上質な味わいが、格別なランチタイムを誘います☆

スティックピザ トマト＆サラミ

料金：420円(税込)

ランチタイムに気軽に楽しめる「スティックピザ トマト＆サラミ」は、スティック状に仕上げた一品。

バターの風味豊かなクロワッサン生地を使用し、焼き上がりから時間が経過してもサクサク食感を楽しめます。

持ち運びやすさと美味しさ、その両立を大切に考案されたベーカリーです。

ヴァイスヴルスト

料金：490円(税込)

本場ドイツと同じ製法で作られた、白ソーセージ“ヴァイスヴルスト”を使った一品。

オニオンソテーの優しい甘みとハニーマスタードの爽やかな辛みを合わせ、しっとりとしたブリオッシュ生地で包み込んでいます。

素材それぞれが響き合う、バランスの良い美味しさです。

ほうれん草とベーコンのトルデュ

料金：420円(税込)

「ねじる」という意味を持つフランス語「トルデュ」

地元横浜で収穫された新鮮なほうれん草と、シェフが丹念に選び抜いた北海道産無添加ベーコンを組み合わせています。

にんにくの香ばしい風味が食欲を誘う、地域の恵みを活かした逸品です。

じゃがバター 柚子胡椒風味

料金：360円(税込)

北海道産“きたあかり”をなめらかにマッシュし、柚子胡椒の爽やかな辛みを効かせたバターで仕上げた「じゃがバター 柚子胡椒風味」

ほくほくの食感と和の風味が調和する、ホテルメイドならではのこだわりのじゃがバターパンです。

ペストリーショップ「ドーレ」のこだわり

横浜ベイシェラトンホテル開業以来、毎日の食卓に欠かせない個性豊かなパンをつくり続けてきた「ドーレ」

日常的に食べられる飽きのこない味わいで、パンを愛する幅広い年代から人気を集めています！

変わらぬおいしさの源は、ベーカーシェフの素材へのこだわりと、食べやすさの追求です。

”日々の食事の豊かさを充実させる、ホテルならではの品質をひとりでも多くの人に味わってほしい。”

そんなシェフの思いが詰まったパンが、家庭の料理とともに楽しめます。

4種類のこだわり創作パンで、優雅なランチタイムを満喫。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」の「デリ・ブレッド」シリーズは、2026年6月1日より販売です☆

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

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