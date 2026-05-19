不二家洋菓子店の「ペコちゃん」と、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボレーション。

「ポムポムプリン」のデビュー30周年を「ペコちゃん」がお祝いする、さまざまなコラボ企画が用意されています☆

不二家洋菓子店「ペコちゃん」×サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーション

期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)

場所：全国の不二家洋菓子店

全国に洋菓子店を展開する不二家と、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボレーション。

不二家洋菓子店でコラボスイーツが発売されるほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービーなど、不二家のお店で「ポムポムプリン」の世界観を表現します！

さらに、店頭のペコちゃん人形が「ポムポムプリン」風のカチューシャをつけてお出迎えする、スペシャルな1か月です☆

コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」

勉強に仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。

そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう、というメッセージが込められています！

梅雨を吹き飛ばすハッピーな企画が目白押しの1か月。

不二家のスイーツを食べて、おうちでのんびりとおやつタイムが楽しめる企画です☆

ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）

発売日：2026年6月1日(月)

価格：321円(税込)

「ポムポムプリン」の30周年を「ペコちゃん」とマカロンでお祝いするコラボスイーツ。

「 ポムポムプリン」をプリントしたプリン味と、「ペコちゃん」をプリントしたミルキー味、2種類のマカロンのアソートです。

プリン味はカラメル香るプリンガナッシュを、ミルキー味はミルキーガナッシュをサンドしています！

ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ

発売日：2026年6月12日(金)

価格：626円(税込)

「ポムポムプリン」の30周年を「ペコちゃん」とお祝いできるケーキも登場します☆

黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリームを合せて、カラメルソースをサンド。

上面には、カラメルグラサージュが流し込まれています。

プリン風味のクリームで飾った、プリン尽くしのケーキです！

さらに、コラボデザインのかわいいペーパープレート付きで、お祝いを盛り上げます☆

おかしポーチ（ポムポムプリン）

発売日：2026年5月29日(金)

価格：1,320円(税込)

サイズ：約縦110×横170×マチ60mm

内容：ミルキー 5粒、カントリーマアム（バニラ）2枚、ホームパイ 4枚（2包）、ハートクッキー（バターアーモンド）2枚、オリジナルステッカー 1枚

「ポムポムプリン」と「ペコちゃん」がコラボしたかわいいポーチに、不二家の人気菓子を詰め合わせた「おかしポーチ」

オリジナルステッカーイメージ

コラボデザインのオリジナルステッカーも1枚付いてきます！

ミルキー缶（ポムポムプリン）

発売日：2026年6月1日(月)

価格：770円(税込)

サイズ：約直径110×高さ50mm

内容：ミルキー 19粒、オリジナルステッカー 1枚

「ポムポムプリン」と「ペコちゃん」がコラボした、かわいい丸缶には、不二家のミルキーが19粒。

キュートなミルキー缶にも、コラボデザインのオリジナルステッカーが1枚付いています☆

オリジナルショッパープレゼント

対象メニュー：

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」

「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」

「おかしポーチ（ポムポムプリン）」

「ミルキー缶（ポムポムプリン）」

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いシュークリーム（プリン味）」

「パラソルチョコ缶（ポムポムプリン）」

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※数量限定のため、なくなり次第終了

※6点以上購入してもお渡しは1枚

対象のコラボメニューを3点以上購入すると、オリジナルデザインショッパーを1枚プレゼント。

「ペコちゃん×ポムポムプリン」のかわいいデザインです！

店頭ペコちゃん人形がポムポムプリンのように変身

コラボを記念して、不二家洋菓子店（※一部店舗を除く）の店頭ペコちゃんが「ポムポムプリン」のように変身。

コラボ期間中、「ポムポムプリン」をイメージした、オリジナルカチューシャを着用します☆

オリジナル店内アナウンス放送

放送期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)

対象店舗：全国の不二家洋菓子店 ※一部店舗を除く

全国の不二家洋菓子店にて、2026年6月1日より順次、「ポムポムプリン」とお友だちの「マフィン」による店内アナウンスを放送。

アナウンスは、コラボテーマ「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」にちなんだ内容です。

難しいことは置いておいて、不二家のケーキを食べてのんびり一息ついちゃおう、というメッセージが放送されます！

オリジナル店頭ムービー放映

放送期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)

対象店舗：全国の不二家洋菓子店 ※一部店舗を除く

全国の不二家洋菓子店にて、2026年6月1日より順次、「ポムポムプリン」とお友だちが登場するオリジナルの店頭ムービーを放映。

スイーツを食べてみんなでポムっと一息つくムービーを、お店で見ることができます☆

不二家 数寄屋橋店がポムポムプリン一色に

不二家数寄屋橋店 コラボラッピングイメージ

ラッピング期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)

広告塔点灯時間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火) 16:00〜22:00

※毎時00〜04分、30〜34分と、21:56〜22:00にコラボ素材を放映

コラボ期間限定で、不二家 数寄屋橋店が「ポムポムプリン」デザインに大変身！

「不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボのラッピング店舗となり、お店が「ポムポムプリン」一色になります☆

まるで「ポムポムプリン」とお友だちが、お店に遊びにきたようなデザイン。

店内にいる「ポムポムプリン」とお友だちを探して楽しむこともできます。

さらに、期間中は銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」に『ペコちゃん×ポムポムプリン』オリジナルデザインの映像を放映。

毎時00〜04分・30〜34分と、21:56〜22:00に放映される内容に注目です！

サンリオショップ Sanrio NISHIGINZA店との連動企画

Sanrio NISHIGINZA店コラボステッカーイメージ

サンリオショップ「Sanrio NISHIGINZA店」との連動企画も開催。

Sanrio NISHIGINZA店で税込1,000円以上購入したレシートを、不二家 数寄屋橋店で提示すると「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインステッカーが1枚プレゼントされます☆

「ポムポムプリン」の30周年を「ペコちゃん」がお祝いする、さまざまなコラボ企画を展開。

不二家洋菓子店「ペコちゃん」×サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションは、2026年6月1日〜6月30日まで開催です！

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665597

※店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合があります

※店頭での取り扱い開始日は店舗によって異なる場合があります

※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売します

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10％）が適用され、掲載の税込価格と異なります

※商品内容及びデザインは変更となる場合があります

※画像はすべてイメージです

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