北海道産小豆・糖類0g・69kcalの夏おやつ！ ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」

記事ポイント 砂糖不使用・還元麦芽糖使用でカロリー26％カットのヘルシー水ようかん北海道産小豆のこし生あんを使用し、1食56gあたり69kcalの低カロリー設計2026年6月18日(木)より数量限定で通信販売および全国のショップハーバーにて発売 砂糖不使用・還元麦芽糖使用でカロリー26％カットのヘルシー水ようかん北海道産小豆のこし生あんを使用し、1食56gあたり69kcalの低カロリー設計2026年6月18日(木)より数量限定で通信販売および全国のショップハーバーにて発売

砂糖を使わずに甘さを実現した和菓子が、2026年6月18日(木)に登場します。

ハーバー研究所が手がける『北のあずき 水ようかん』は、カロリーが気になる季節にも取り入れやすいヘルシーな水ようかんです。

数量限定での発売となっています。

ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」





商品名：北のあずき 水ようかん発売日：2026年6月18日(木)内容量：4個セット（1カップ当たり56g×4）価格：778円（税込）賞味期限：6ヶ月保存方法：常温保存可能販売場所：通信販売（オンラインショップは11：00頃更新予定）および全国のショップハーバー

砂糖のかわりにトウモロコシ由来のでんぷんから作られた還元麦芽糖を使用した水ようかんで、砂糖使用品と比べてカロリーが26％カットされています。

1食（56g）あたり69kcalという設計で、北海道産小豆を使ったこし生あんが、くちどけなめらかな餡の風味とすっきりとした自然な甘みを実現しています。

カップタイプで個包装されているため、切り分けずにそのまま食べられます。

常温保存が可能なので、自宅でのストックはもちろん、手土産としても活用できます。

冷蔵庫で冷やすことで、暑い時期のひんやりしたおやつとして楽しめます。

砂糖不使用の甘さと素材





直径72mm×高さ18.4mmの浅めのカップに収められた水ようかんは、なめらかな表面が特徴的な仕上がりです。

北海道産小豆のこし生あんが主原料となっており、香料・着色料・保存料は使用されていません。

約13g（大さじ1杯強）の砂糖を還元麦芽糖に置き換えることで、糖類0gながら甘みを保つ処方が採用されています。

栄養成分は1食（56g）あたりエネルギー69kcal、たんぱく質1.2g、脂質0g、炭水化物23g（糖類0g）、食塩相当量0.026gです。

原材料にはこし生あん（小豆）（国内製造）、還元麦芽糖、還元水飴、還元麦芽糖水飴、寒天、食塩のほか、安定剤（増粘多糖類、アルギン酸カリウム）、乳酸カルシウムが使われています。

こんな方に向けた商品設計

美容・健康が気になる方、カロリーを抑えたおやつを探している方、すっきりした甘さを好む方を主な対象として設計されています。

体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があるため、開封後は早めに食べることが推奨されています。

数量がなくなり次第、販売は終了します。

ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」は、砂糖不使用・1食69kcalという設計と北海道産小豆のこし生あんのなめらかな風味が両立した、6月18日(木)数量限定発売の水ようかんです。

ハーバー研究所「北のあずき 水ようかん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 還元麦芽糖とはどのような甘味料ですか？

A. トウモロコシ由来のでんぷんから作られた糖アルコールの一種です。

砂糖と比べてカロリーが低く、血糖値への影響が緩やかという特性があります。

「北のあずき 水ようかん」では、約13g（大さじ1杯強）の砂糖をこの還元麦芽糖に置き換えることで、糖類0gかつカロリー26％カットが実現されています。

Q. 通信販売での購入方法はどこで確認できますか？

A. ハーバー研究所の公式サイト（haba.jp）に販売情報が掲載されます。

オンラインショップでの取り扱い開始は発売日の11：00頃を予定しています。

問い合わせはフリーダイヤル0120-82-8080で受け付けています。

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