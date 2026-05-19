世界が注目した米中首脳会談。最大の焦点は台湾問題だったが、日本の識者はどう見たのか。

キヤノングローバル戦略研究所の峯村健司氏は「（トランプ氏が）台湾独立を認めないと言ったと確認している。だから中国側は9月24日に（習近平氏が）ワシントンに行くと応じた」とテレビ番組で解説。

FOXニュースの取材にトランプ氏は「彼ら（台湾）には冷静になってほしい。現状を維持すれば中国は構わないと思う」と答えている。

友好ムードが演出され、上機嫌で始まった会談だったが、記者から台湾について問われたトランプ氏の表情が固くなり、質問を無視したのも合点がいく。トランプ氏はもともと台湾について話すつもりはないと言っていたからだ。

「発言だけを見ると米国の立場は変わっていないようにも見えるのだが、米国には台湾関係法があり、台湾の後ろ盾になっている建付けだったが、今回はそこから引いているように聞こえる。何より、台湾問題を交渉のテーブルに乗せてしまった」（峯村氏）

日本には立ち寄ってもらえず

読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏によれば、高市早苗首相はトランプ氏に対し、中国訪問前に日本に立ち寄るよう働きかけをしていたが、それがかなわず会談後の電話連絡になったという。

「外交に明確な勝ち負けはそれほどないのだが、今回は明らかに中国の勝ち。トランプ氏はG2と表現しているが、これは中国が米国と肩を並べて世界に覇権派遣すると示した。台湾問題についてはギリギリのところで踏みとどまったと思うが、中国に口実を与えてしまった」（橋本氏）

社会起業家の石山アンジュ氏も「力関係が変わった会談」と話す。



「1年前、トランプ氏は中国に145％の関税をかけると、殿様のように振る舞っていたが、今回は米国の名だたる大手のCEOを同行させて営業に行ったように見える」（石山氏）

中国が米国に対して強気で対応できるのは、経済力が強くなったからだ。例えば、中国は日本よりもはるかに石油の消費量が多いのだが、中国の石油生産量は米国、サウジアラビア、ロシアに次ぐ水準である。そして、米エネルギー情報局によれば、石油備蓄量は日本が2億6300万バレルなのに対して、中国は13億9700万バレルもある。

イラン産原油の9割を中国が買っているとも言われるが、それでも中国が解決の見通しが立たないイラン情勢でも落ち着いているのはそうした事情がある。

TBSの日下部正樹キャスターは日本の置かれた立場を危惧する。



「両国が対立より安定にかじ舵を切りつつある。2人は秋にまた会うし、国際会議を含めればもっと会うかもしれない。しかし、日中関係は冷え込んだまま。媚中（びちゅう）や親中のレッテル貼りを恐れて、議員も役人も黙ったまま」

米国が中国との安定を何よりも重視し、台湾に対する政策を変え始めている今、日本は米国にはしごを外されて、中国に1対1の厳しい対応をしなければならない状況になり始めているのではないか。

文/横山渉 内外タイムス