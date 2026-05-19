■MLB マリナーズ6ー1ホワイトソックス（日本時間19日、T-モバイル・パーク）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場。3打数2安打1四球。今季7度目のマルチヒット、チームは連勝がストップし、首位ガーディアンズとの差は2ゲーム差になってしまった。

マリナーズの先発は昨季15勝を挙げたB.ウー（26）、村上は初対戦となった。無死一塁で迎えた1回の第1打席、カウント1−2と追い込まれながらもボールを見極めて四球で出塁、すると、1塁走者が3塁手がベースに入っていないのを見て、三塁を狙ったがタッチアウトとなってしまった。

その裏、先発・N.シュルツ（22）がJ.ロドリゲス（25）に8号ソロを浴びて、先制点を奪われた。3回、1死一塁で村上の第2打席、低めのスライダーで2球連続空振りを奪われて、カウント2−2と追い込まれるが、空振りしていた外角低めのスライダーを捉えて、ライト前ヒットと一、三塁とチャンスを広げた。しかし、後続が打ち取られて無得点。

0対2と2点を追う6回、先頭で迎えた第3打席、積極的にスイングしていったが、ボールを捉えられずにファウル、カウント2−2と追い込まれ、低めのスイーパーを当てるだけの打撃となりファーストゴロに倒れた。

1対3と2点差の8回、先頭の村上はセンター方向へ、ショートに捕球されるが、全力疾走で内野安打とし、出塁した。ワイルドピッチで二塁に進んだが、後続が打ち取られて得点は奪えなかった。

8回には中継ぎがマリナーズ・エマーソンにメジャー初安打・初本塁打となる1号スリーランを浴びてしまった。ホワイトソックスの連勝は2でストップ、貯金は1となった。

