ペットの名前ランキング発表 犬・猫ともに1位は同じ名前に 犬は6年連続、猫は昨年3位が返り咲き
第一アイペット損害保険は19日、犬・猫・エキゾチックアニマル（小動物）を対象に、ペットの名前についての調査結果を発表した。
【画像】あなたのペットの名前は入ってる？犬、猫の性別名前ランキング一覧
犬、猫の調査は2025年度（2025年4月1日〜26年3月31日）の新規契約のうち、0歳の犬、猫が対象、エキゾチックアニマルの調査は25年度（25年4月1日〜26年3月31日）の新規契約のうち、うさぎ・インコ・ハムスター・チンチラ・デグー・トカゲ・フェレット・モルモット・モモンガ・ハリネズミ・リスが対象となっている。
総合ランキングでは犬の名前は「むぎ」が1位となり、6年連続で首位を獲得した。昨年4位だった「モカ」は3位に順位を上げた。猫の名前ランキングでは、昨年3位だった「むぎ」が1位へ返り咲いた。昨年1位の「ラテ」と2位の「ルナ」は、今年は同率2位となっている。昨年は圏外だった「うに」は2年ぶりにランクインした。
犬の性別ランキングでは男の子は「レオ」が不動の人気を維持している。加えて、昨年8位だった「そら」が5位に上昇した。女の子では、「むぎ」が昨年に続き1位となったほか、昨年4位だった「モカ」が2位にランクアップした。
犬の名前では性別問わず「むぎ」が高い人気がある。猫の性別ランキングでも、男の子は「レオ」が1位を維持している。女の子では「ルナ」が1位を堅持したほか、昨年8位だった「ラテ」が順位を上げ、5位に「ベル」と同率でランクインしたことも特徴的となっている。
犬の飼育者年代別ランキングでは、20代から50代の飼育者で「むぎ」が1位となり、幅広い年代の方に人気だった。一方で、60代では1位が「ココ」、3位に「もも」がランクインするなど、年代による好みの違いが見られた。
猫の飼育者年代別ランキングでも、多くの年代で「むぎ」が1位を獲得したが、30代では「きなこ」が1位となった。20代で「うに」「おもち」がランクインしている点も他の年代とは異なる特徴的な結果となった。
犬種別のランキングでは、トイ・プードル以外の種別で「むぎ」が1位を譲る結果となり、種別ごとに人気の名前が分かれた。柴犬は「こむぎ」「あずき」など全てひらがなの名前が占めている。猫種別のランキングでも、種別ごとの違いが見られ、中でもミヌエットでは総合ランキングでトップ10圏外だった「ノア」がランクインした。
全11種類を対象としたエキゾチックアニマルのランキングでは、ハムスター、リス、モルモットの3種で「おもち」が首位を独占した。一方で、デグーの「チョコ」、チンチラの「しらたま」「トトロ」やモモンガの「もん」「みるく」といった、種別ごとの個性が表れる結果となった。
【画像】あなたのペットの名前は入ってる？犬、猫の性別名前ランキング一覧
犬、猫の調査は2025年度（2025年4月1日〜26年3月31日）の新規契約のうち、0歳の犬、猫が対象、エキゾチックアニマルの調査は25年度（25年4月1日〜26年3月31日）の新規契約のうち、うさぎ・インコ・ハムスター・チンチラ・デグー・トカゲ・フェレット・モルモット・モモンガ・ハリネズミ・リスが対象となっている。
犬の性別ランキングでは男の子は「レオ」が不動の人気を維持している。加えて、昨年8位だった「そら」が5位に上昇した。女の子では、「むぎ」が昨年に続き1位となったほか、昨年4位だった「モカ」が2位にランクアップした。
犬の名前では性別問わず「むぎ」が高い人気がある。猫の性別ランキングでも、男の子は「レオ」が1位を維持している。女の子では「ルナ」が1位を堅持したほか、昨年8位だった「ラテ」が順位を上げ、5位に「ベル」と同率でランクインしたことも特徴的となっている。
犬の飼育者年代別ランキングでは、20代から50代の飼育者で「むぎ」が1位となり、幅広い年代の方に人気だった。一方で、60代では1位が「ココ」、3位に「もも」がランクインするなど、年代による好みの違いが見られた。
猫の飼育者年代別ランキングでも、多くの年代で「むぎ」が1位を獲得したが、30代では「きなこ」が1位となった。20代で「うに」「おもち」がランクインしている点も他の年代とは異なる特徴的な結果となった。
犬種別のランキングでは、トイ・プードル以外の種別で「むぎ」が1位を譲る結果となり、種別ごとに人気の名前が分かれた。柴犬は「こむぎ」「あずき」など全てひらがなの名前が占めている。猫種別のランキングでも、種別ごとの違いが見られ、中でもミヌエットでは総合ランキングでトップ10圏外だった「ノア」がランクインした。
全11種類を対象としたエキゾチックアニマルのランキングでは、ハムスター、リス、モルモットの3種で「おもち」が首位を独占した。一方で、デグーの「チョコ」、チンチラの「しらたま」「トトロ」やモモンガの「もん」「みるく」といった、種別ごとの個性が表れる結果となった。