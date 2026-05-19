ソ・イングク、スキンケアブランドの公式モデルに 7月には来日イベント開催決定
韓国の俳優で歌手のソ・イングクが、WAKの新スキンケアブランド「FOUNDUE」の公式モデルに起用された。また、起用を記念したローンチショーケースが7月に有明で開催されることも決定した。
【ライブ写真】キツネのぬいぐるみを持つソ・イングク
WAKは、新たに展開するスキンケアブランドの公式モデルとして、ソ・イングクを起用したことを発表した。これを記念し、7月9日、東京・有明「SGCホール有明」にて、ブランドの世界観を五感で体感できる“一夜限り”のローンチショーケースを開催する。
本イベントでは、ソ・イングクとともに、WAKが提案する新たなスキンケア体験を、空間演出・映像・音楽・商品展示を通じて届ける。
また、イベント開催に先駆け、各種販売企画および購入者特典抽選キャンペーンを順次実施する。特典は着用衣装や直筆サイン、団体写真撮影参加権などとなっている。
■イベント概要
イベント名：『FOUNDUE：THE FIRST FOUNDATION』
日程：7月9日（木）
会場：東京・SGCホール有明
【ライブ写真】キツネのぬいぐるみを持つソ・イングク
WAKは、新たに展開するスキンケアブランドの公式モデルとして、ソ・イングクを起用したことを発表した。これを記念し、7月9日、東京・有明「SGCホール有明」にて、ブランドの世界観を五感で体感できる“一夜限り”のローンチショーケースを開催する。
また、イベント開催に先駆け、各種販売企画および購入者特典抽選キャンペーンを順次実施する。特典は着用衣装や直筆サイン、団体写真撮影参加権などとなっている。
■イベント概要
イベント名：『FOUNDUE：THE FIRST FOUNDATION』
日程：7月9日（木）
会場：東京・SGCホール有明