サッカーのW杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）で7試合が開催されるマイアミが早くも熱い。5月17日にマイアミの新本拠地ヌー・スタジアムで開催されたインテル・マイアミFC対ポートランド・ティンバーズの一戦で「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」が開催された。

サウスフロリダ在住の日本人書道家・紀泉（Kisen）がデザインした限定の黒はちまきを配布し、イベントサポーターとして18日に「サロンパス・デー」を控えた久光製薬の米国法人「ヒサミツ・アメリカ」が応援に駆けつけた。

試合の3時間前からヌー・スタジアムの外周で行われたファンゾーンも大盛況だった。「Baptist Health Family Fan Zone」では、音楽やフード、体験型イベントがずらりと並び、キックオフ前から“お祭り状態”となった。

ベネズエラ出身の人気デュオ「SanLuis」による米国国歌斉唱が行われ、マイアミ在住の日本人コミュニティが集い、試合後には、コロンビア人歌手「Mike Bahia」らによるコンサートも行われ、異文化が交錯するマイアミらしい華やかな一日となった。

同日はアルゼンチン代表のリオネル・メッシがアシスト、得点を記録し新本拠地初勝利を飾った。今季は7月22日にコロンビア、8月22日にブラジル、8月29日にプエルトリコ、9月5日にキューバ、9月20日に「ヒスパニック・ヘリテージ・ナイト」、11月7日にアルゼンチンをテーマにしたイベントが行われる。