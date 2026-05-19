LINEヤフーは、「Yahoo!フリマ」において、はじめての出品から30日以内に3個以上の商品が売れたユーザーを対象に、販売手数料を90日間無料にする取り組みを開始した。

条件を達成すると、以降90日間、最大50個まで販売手数料が無料になる。また、条件達成後はマイページに無料期間が表示され、残り期間や利用個数を確認できる。無料期間の終了後、または期間中に最大個数に達した場合は、通常通り販売手数料5％で利用できる。

あわせて、他のフリマサービスでの取引実績をプロフィール上に公式バッジとして表示できる「他フリマ実績バッジ」も提供される。バッジの表示には所定の審査がある。

また、出品デビューや条件達成に応じて、最大1100円相当のPayPayポイントがもらえるキャンペーンも実施される。期間は5月19日～6月9日。対象は、エントリー時点でYahoo!フリマで出品経験がないユーザー、または直近1年間に出品していないユーザー。PayPayミニアプリ版とWEARアプリのフリマ機能も対象に含まれる。

キャンペーンでは、出品すると500円相当のPayPayポイントが進呈される。期間中に商品が売れた場合、3個目までの販売手数料相当額がPayPayポイントで戻ってくる。還元額は1個あたり最大200円相当。付与されるPayPayポイントは期間限定となる。