「有言実行男〜」佐野勇斗、“夢を叶えた”報告に反響「オーディションで勝ち取ったのすごいかっこいい」
M!LKの佐野勇斗さんは5月18日、自身のInstagramを更新。映画『トイ・ストーリー5』で登場する新キャラクターの日本版声優を務めることを発表し、祝福の声が寄せられています。
【写真】佐野勇斗「夢って叶うんだな」
ファンからは「ほんとにおめでとう」「トイストーリー愛がついにお仕事へと結びついたね」「有言実行男〜」「ほんとに大尊敬！」「はやちゃんレベルでもオーディションって受けるんだな」「オーディションで勝ち取ったのすごいかっこいい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐野勇斗「夢って叶うんだな」
「トイストーリー愛がついにお仕事へと」佐野さんは「トイ・ストーリー５『スマーティー・パンツ』の日本版声優をやらせていただけることが決定しました！！」と明かし、1枚の写真と1枚の画像を投稿。同作から登場する新キャラクター「スマーティー・パンツ」役を務めます。佐野さんにとって『トイ・ストーリー』シリーズは「物心がつく前から見ていた大好きなこの作品」だったそう。ゆえに「オーディションはすごく緊張しましたが、合格した時はものすごく嬉しかったですし、夢って叶うんだなと思いました」と、喜びを素直につづっています。
「業界で一番『トイ・ストーリー』が好きな自信がある」ディズニー・スタジオ（アニメーション）の公式X（旧Twitter）アカウントは、18日に東京・中池袋公園で行われた日本版声優発表イベントでの佐野さんの発言を紹介。「『トイ・ストーリー』は人生を変えてくれた作品」「業界で一番『トイ・ストーリー』が好きな自信があると言って来たので、本当に夢のような気分」など、作品への大きな愛が伝わります。同作は7月3日より上映予定。楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)