「美しすぎて言葉が出ない」永瀬廉、Diorでの“リアル王子さま”ショットに「大優勝すぎる」の声
King & Princeの永瀬廉さんは5月18日、自身のInstagramを更新。「ハウスオブディオール心斎橋」を訪れた際の写真を公開しました。
【写真】永瀬廉の“リアル王子さま”ショット
コメントでは「美しくスタイリングされたれんちゃんとDiorの素敵な空間が良くお似合いです」「ほんともぉーリアル王子さま」「美しすぎて言葉が出ない」「Diorの着こなしがとってもおしゃれ さすが廉くん！」「めちゃくちゃカッコいい」「大優勝すぎる」「品があって似合いすぎてる」など絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】永瀬廉の“リアル王子さま”ショット
「品があって似合いすぎてる」永瀬さんは「ハウスオブディオール心斎橋に伺わせていただきました。洋服もアートも素敵で終始心踊るような時間をありがとうございました」とつづり、4枚の写真を公開。香水を手にしたアップショットや、美しい螺旋（らせん）階段を背景にした全身ショットなどを披露しました。黒いスーツに水色のストライプシャツを合わせたコーディネートで、とても格好いいです。
1月にもDiorイベントへ1月21日にも「素敵な空間で夢のような体験を味わってきました」とつづり、Diorのイベントに参加した際の写真を披露していた永瀬さん。3枚のモデルショットと1枚の自撮り写真、1本の動画を公開しました。動画では、Diorから贈られたプレゼントを開封する様子が映されています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)