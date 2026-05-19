黒柳徹子、ジャン・レノの“知っている日本語”に大興奮「すごいね！」「それができるんだったら、あとは何も…」
フランス人俳優・ジャン・レノ（77）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。知っている日本語を披露し、黒柳徹子（92）を興奮させた。
【写真】かわいい…ドラえもんになったジャン・レノ
ハリウッドや世界で活躍するジャンは、日本が初公演となる、自身の半生を語る一人舞台で来日中。ジャンが世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』だったが、この日は当時の裏話も語った。
黒柳はジャンに「知っている日本語」を聞くと、「少し」「私はあなたを愛しています」と立て続けに披露。これに黒柳は「すごいね！」と大興奮。「それができるんだったら、あとは何も言うことはないでしょうね」と語った。
これにジャンも「それが、一番大事なことですので」と語り、黒柳は感心させた。
【写真】かわいい…ドラえもんになったジャン・レノ
ハリウッドや世界で活躍するジャンは、日本が初公演となる、自身の半生を語る一人舞台で来日中。ジャンが世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』だったが、この日は当時の裏話も語った。
黒柳はジャンに「知っている日本語」を聞くと、「少し」「私はあなたを愛しています」と立て続けに披露。これに黒柳は「すごいね！」と大興奮。「それができるんだったら、あとは何も言うことはないでしょうね」と語った。
これにジャンも「それが、一番大事なことですので」と語り、黒柳は感心させた。