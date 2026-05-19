「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースが１点を追う九回にパドレスの絶対守護神・ミラーを攻め立てるもまさかの無得点に終わり、完封負けを喫した。ベンチのロバーツ監督も厳しい表情を浮かべた。

１点を追う九回、ミラーの制球が定まらなかった。先頭のフリーマンがカウント３−１から四球を選んで出塁。続くタッカーも制球の乱れに冷静に対処し、ストレートの四球を選んだ。

ここでスミスに対しても制球が定まらなかったが、２球目がＡＢＳチャレンジでボールからストライクへ判定が覆り流れが変わった。スミスは追い込まれながらも懸命にファウルで粘ったが中飛。走者を動かすことはできなかった。

続くマンシーは見逃し三振に倒れた。そして好調のパヘズは２球で追い込まれ、最後は当てただけの三ゴロでゲームセット。敵地のファンは総立ちとなり、ドジャースベンチではロバーツ監督が厳しい表情を浮かべた。

この試合は序盤から両先発が壮絶な投げ合いを展開。山本由伸投手は７回１失点と力投するも、打線の援護無く勝利投手の権利を得られないままマウンドを降り、４敗目を喫した。