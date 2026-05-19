KATEの夏限定色が登場♡水しぶきのように煌めくリップモンスター新色4選

大人気の『KATE』リップモンスターシリーズから、2026年夏限定色「#スプラッシュモンスター」が数量限定で登場♡ 水しぶきのようなツヤ感と、見る角度によって色が変化する“色化けパール”を配合し、夏らしいきらめきリップを叶えます。落ちにくさで話題の「リップモンスター」と、とろけるツヤ感が魅力の「リップモンスター ツヤバース」それぞれに限定カラーがラインアップ。夏メイクをアップデートしたい方は必見です♪

水面みたいに煌めく夏限定色

今回の「#スプラッシュモンスター」は、夏の水辺や夕暮れ、ナイトプールなどをイメージした幻想的なカラー展開が魅力。水面のように揺らめくパール感が、唇に透明感と立体感を与えてくれます。

「ケイト リップモンスター」は新色2色を発売。

EX-13 常夏の宝石：緑・赤・黄パールを配合したコーラルピンク系カラー。夕焼けに照らされた海面のような華やかな輝きで、夏らしいヘルシーな印象に。

EX-14 水面の光跡：青・緑パール入りのサーモンレッド系カラー。灼熱の太陽を浴びた海辺を思わせる、フレッシュで艶やかなカラーです。

どちらも「色化けパール」が光を受けるたびにニュアンスを変え、ひと塗りで夏ムードを高めてくれます♡

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ツヤ好き必見♡ツヤバース新色

とろけるような質感で人気の「ケイト リップモンスター ツヤバース」からも、限定2色が登場。

EX-3 水紅鉄砲のイタズラ：青パールを配合したコールドチェリー系カラー。ナイトプールではじける水しぶきをイメージした、涼しげで色っぽいカラーです。

EX-4 さかさまバケツの仕業：黄パール入りのサニーレッド系カラー。ゴールドに煌めく水面を思わせる、明るくヘルシーな印象を演出します。

「リップモンスター ツヤバース」は、シリーズ内でも特にやわらかな“とろツヤジェル膜”を採用。肉厚なツヤ感で縦ジワをカバーしながら、落ちにくさと乾燥しにくさを両立しています。

落ちにくさとツヤ感を両立

リップモンスターシリーズは、唇から蒸発する水分を活用して密着ジェル膜へ変化する独自技術*を採用。つけたての色が長時間続くので、マスクメイクや暑い季節にもぴったりです。

さらに今回の夏限定色は、繊細なパール感によって唇に奥行きと透明感をプラス。デイリー使いはもちろん、夏フェスや旅行など特別なお出かけシーンにも映えるカラーばかりです。

2026年5月23日（土）数量限定発売

※2026年5月19日（火）より順次店頭・WEB展開開始

＊当社独自の色持ち技術

夏メイクを彩る限定カラーに注目♡

今年の『KATE』夏限定色は、水しぶきのようなツヤと煌めきをまとえる特別なラインアップ♡ 角度によって印象が変わる“色化けパール”が、いつものメイクをぐっと新鮮に見せてくれます。

落ちにくさと美しいツヤ感を兼ね備えたリップモンスターシリーズなら、夏のお出かけでも心強い存在に。数量限定なので、気になるカラーは早めのチェックがおすすめです♪