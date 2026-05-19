お笑いタレントのヒコロヒーがナレーションを務めている１７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。日傘をこれまで使ってなかったことを明かした。

この日は「進化のゲンバ」をテーマに、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一、山内健司の３人が都内にある世界最大級の傘専門店を訪れた。

濱家が「毎週、ナレーションやってくれてるヒコロヒーの傘を１本選ぶっていうのもいいんじゃないですかね？」と提案するも、山内は「ヒコロヒー日傘差します？“わし、日焼けとか気にしません”みたいな」と否定的。一茂も「だってヒコちゃんってさあ、お酒もいくしタバコもいくじゃん。そういう人って肌考えてる？」と言いつつも、「でもヒコちゃん、（肌）白いし、シミもない。日焼けしてる感じはしない」と思い直した。

ここでヒコロヒーのナレーションが入り、「確かに、えー、全く日傘持ってないですし、肌のシミもめちゃくちゃあります。ありがたいです」と日傘をこれまで使っていなかったことを告白。ヒコロヒーは、３人がそれぞれ選んだ日傘を試し、「どれも良かったんですけど、山内からいただいたこの傘や。軽くてですね、あんまり物を持ち運びたくない人にとってうれしい傘だなと思いました」と、超軽量の日傘をお気に入りとして選んでいた。