日本人K‐POPアイドル、“銀髪姿”に10万「いいね」越える反響！ 「美しい」「お人形さんすぎて眼福」
韓国発のガールズグループ、Billlieの日本人メンバー、TSUKI（ツキ）が、5月19日（火）までに自身のInstagramを更新。銀髪にイメージチェンジした姿を公開し、10万件を超える“いいね”の反響が集まった（5月19日12時15分時点）。
【別カット】美背中が際立つ全身ショットも披露（全9枚）
■ツキの魅力を絶賛
今回ツキが披露したのは、韓国の音楽バラエティー番組『ミュージックバンク』のオフショット9枚。
投稿では、銀色のストレートヘアが映える黒の衣装をまとったツキのアップショットや、抜群のスタイルが際立つ全身ショットまでさまざまな画角で撮影された写真が公開されている。
クールな表情や笑顔などツキの魅力あふれるカットに、SNSでは「美しい」「お人形さんすぎて眼福」「銀髪ツキちゃん優勝すぎる」など絶賛するファンからの声が届いた。
Billlieのツキは、9月21日生まれの現在23歳。過去には、ファッション雑誌『Popteen』のモデルとして活躍。同誌がプロデュースするオーディション番組『Popteenカバーガール戦争』に出演し、MAGICOURとしてデビューした経歴も持つ。ツキといえば、2022年にリリースされたBilllieの楽曲「GingaMingaYo」の“ファンカム（特定の人物に焦点を当てて撮影した映像）”が有名。次々と表情が変わるパフォーマンスが話題を集め、Arirang TVの公式YouTube「ARIRANG K‐POP」で公開されている映像は2026年5月19日時点で1562万回以上再生されている。
引用：「TSUKI」Instagram（@bunny9tsuki）
【別カット】美背中が際立つ全身ショットも披露（全9枚）
■ツキの魅力を絶賛
今回ツキが披露したのは、韓国の音楽バラエティー番組『ミュージックバンク』のオフショット9枚。
投稿では、銀色のストレートヘアが映える黒の衣装をまとったツキのアップショットや、抜群のスタイルが際立つ全身ショットまでさまざまな画角で撮影された写真が公開されている。
Billlieのツキは、9月21日生まれの現在23歳。過去には、ファッション雑誌『Popteen』のモデルとして活躍。同誌がプロデュースするオーディション番組『Popteenカバーガール戦争』に出演し、MAGICOURとしてデビューした経歴も持つ。ツキといえば、2022年にリリースされたBilllieの楽曲「GingaMingaYo」の“ファンカム（特定の人物に焦点を当てて撮影した映像）”が有名。次々と表情が変わるパフォーマンスが話題を集め、Arirang TVの公式YouTube「ARIRANG K‐POP」で公開されている映像は2026年5月19日時点で1562万回以上再生されている。
引用：「TSUKI」Instagram（@bunny9tsuki）