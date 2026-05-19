松山英樹が全米プロで約2000万円獲得 アーロン・ライは5.8億ゲット【米国男子賞金ランキング】
海外男子メジャー「全米プロ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
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今大会でメジャー初Vを挙げたアーロン・ライ（イングランド）が369万ドル（約5億8600万円）を獲得。今季通算を421万1334ドル（6億6900万円）として、112位から15位にジャンプアップした。松山英樹は26位タイの賞金12万5523ドル（約1990万円）を加算。27位から25位（約4億8310万円）に浮上した。日本勢2番手以下は久常涼（32位）、金谷拓実（131位）、平田憲聖（155位）、中島啓太（164位）と続いている。キャメロン・ヤング（米国）は今季1192万193ドル（約18億9200万円）でランキング1位をキープ。2位のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、3位のスコッティ・シェフラー（米国）も順位を維持した。
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