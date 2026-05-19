旧・名鉄百貨店地下1階に新スポット誕生へ 10店舗11ブランドのギフトコーナー…青柳総本家・赤福など【入居テナント一覧】
名古屋鉄道は、名鉄名古屋駅中央改札口前（旧・名鉄百貨店地下1階）にギフトコーナー「M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」を6月24日開業する。
【画像】「M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」入居ブランド一覧
M's RELIERシリーズは、地域の要望に応えた手土産などを購入できるギフトコーナーとして名鉄グループの名鉄生活創研が運営。2025年12月に開業したイチ＊ビル内の「M's RELIER ICHINOMIYA」に続き、2施設目となる。
同区画は、名鉄名古屋駅中央改札口前に位置し、旧・名鉄百貨店本店の地下1階 和菓子売り場として2026年2月まで営業されていた。
「『ギフトを通して人と人とのつながりを作ること』をコンセプトに、旧・名鉄百貨店本店時代のノウハウを生かしつつ、品質とセンスにこだわったブランドを出店することで、駅周辺における賑わいの創出に寄与することを目指します」と伝えた。
■施設概要
名称：M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）
開業日：2026年6月24日
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番1号
用途：物販店舗
店舗：10店舗（11ブランド）
営業時間：10時〜19時
入居テナント（ブランド）
・青柳総本家
・赤福
・桂新堂
・鼓月
・宗家 源吉兆庵／菓匠 清閑院
・坂角総本家
・美濃忠
・もちたけ
・モロゾフ
・両口屋是清
【画像】「M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）」入居ブランド一覧
M's RELIERシリーズは、地域の要望に応えた手土産などを購入できるギフトコーナーとして名鉄グループの名鉄生活創研が運営。2025年12月に開業したイチ＊ビル内の「M's RELIER ICHINOMIYA」に続き、2施設目となる。
「『ギフトを通して人と人とのつながりを作ること』をコンセプトに、旧・名鉄百貨店本店時代のノウハウを生かしつつ、品質とセンスにこだわったブランドを出店することで、駅周辺における賑わいの創出に寄与することを目指します」と伝えた。
■施設概要
名称：M's RELIER NAGOYA（エムズルリエ名古屋）
開業日：2026年6月24日
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番1号
用途：物販店舗
店舗：10店舗（11ブランド）
営業時間：10時〜19時
入居テナント（ブランド）
・青柳総本家
・赤福
・桂新堂
・鼓月
・宗家 源吉兆庵／菓匠 清閑院
・坂角総本家
・美濃忠
・もちたけ
・モロゾフ
・両口屋是清