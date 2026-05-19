5月29日（金）に熊本県高校総体の総合開会式が行われます。競泳の平泳ぎで、中学時代に日の丸を背負った期待の高校1年生がいます。ダイナミックな泳ぎでぐんぐんと進んでいくのは熊本西の1年生、小松凛太朗選手です！

【写真を見る】「彼一人ずばぬけている」監督もワクワクが止まらない！競泳・平泳ぎ 熊本西1年・小松凛太朗の"規格外ウイングスパン" 熊本県高校総体

驚異の"ウィングスパン"

平泳ぎを専門とする小松選手の武器は、180cmの長身と、この長い腕。両腕を広げると193cmあります。

この「ウィングスパン」と言われる長さは、一般的に身長と同じくらいになると言われていますが、小松選手は自身の身長を13cmも超えていて、部内の選手達と比較しても17cm上回っています。

手が長いと どう有利なの？

熊本西 小松凛太朗 選手（1年）「推進力が大きくなるので、ひとかきで他の人より進む距離が長くなる」

熊本西 米田拡二 監督「泳ぎのストローク（水をかく動作）が非常に大きくて、抵抗が少なくリカバリー（手を戻す動作）もできる」

熊本県水泳協会のホームページをのぞいていると

小松選手は、中学時代は全国大会で3位に入り、県の中学記録を更新しました。平泳ぎの欄には全て小松選手の名前があります。さらに、世界大会のメンバーにも選ばれ、中学生で日本代表となりました。

高校入学後すぐに頭角を現す

また、高校入学して間もない4月、佐賀で行われた大会ではいきなり自己ベストを叩き出し、大学生も参加する中、高校1年生の小松選手が優勝。200ｍ平泳ぎで2分8秒68、この記録が国内最高峰の日本選手権の参加標準記録を突破していて、来月は、日本代表クラスの選手達と同じ舞台で戦います。

チームメイトや監督も驚く日々

まだ入部して1か月ほどですが、部員や監督も小松選手に日々驚かされているといいます。

水泳部員「彼一人ずばぬけている」

熊本西 米田拡二 監督「私が指導した教え子の中では断トツ。どこまで行くのかが分からないので、楽しみでワクワクしている」

噂はクラスメートにも広がる

クラスメート「めっちゃ速い」

クラスメート「日本代表に選ばれたじゃないですか。ニュージーランドだったっけ？」

小松選手「シンガポール（笑）」

クラスメート「シンガポールか、なんかごめん（笑）」

地域のスイミングクラブで4歳から

そんな小松選手の原点は「流泳館熊本西部スイミングクラブ」です。4歳から通い始め、多くの賞状やメダルを獲得してきました。

そして現在も、小学生の頃から指導を受けている寄本さんのもとへ部活の練習後など週6日訪れ、多い日は1日8km泳ぎます。

コーチから見た小松選手は――

熊本西 小松凛太朗 選手（1年）「ずっとここで育ってきたので"第2の家"みたいな存在。慣れたところで慣れた先生から教えてもらった方が確実だと思った」

流泳館 寄本公明 コーチ「人の2倍ぐらいは練習量も精神面も鍛えられている」

"食トレ"をのぞいてみた

泳いだ後は…運動量が多いため食べるのもトレーニングです。

熊本西 小松凛太朗 選手（1年）「体重が増えない、泳いでいると。体重があった方が筋肉がつきやすい」

腕の力に負けない脚の力を

また、高校入学後から力を入れているのが下半身の強化です。平日は欠かさず、水を蹴る力を上げるトレーニングに励んでいます。

熊本西 小松凛太朗 選手（1年）「筋肉量が全国大会に行く人と比べたら少ない。脚がまだ細いので腕の力に負けないように脚の力もつけている」

熊本県高校総体の開幕迫る

自分を超えるため日々、努力を重ねる小松選手。熊本県高校総体では、どんな泳ぎがみられるのでしょうか！

熊本西 小松凛太朗 選手（1年）「3年生より速く泳いで、優勝して県記録を塗り替えたい」

競泳は5月29日と30日にアクアドームで開催され、小松選手は複数の種目に出場します。