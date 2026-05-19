大谷翔平2安打含む3出塁もドジャース0−1でパドレスに惜敗　山本由伸7回8奪三振力投も初回痛恨被弾で今季4敗目

◆サンディエゴ・パドレス1ー0ロサンゼルス・ドジャース 18日（日本時間19日午前10時40分試合開始、ペトコパーク）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でパドレスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は2安打を含む3出塁と気を吐いたが、ドジャースは0−1で敗れて山本は今季4敗目を喫した。

第1打席は大谷はレフトフライに倒れ、第2打席は四球、第3打席は捕手への内野安打で出塁していた大谷は、8回表2死1塁で迎えた第4打席、パドレス2番手のアダムからライト前へこの日2本目となるヒットをマーク。得点には結びつかなかったが、この試合3度出塁と気を吐いた。

山本は初回に2番アンドゥハーにソロホームランを浴びたが、2回以降はパドレス打線を2安打に抑える好投。7回、107球を投げて被安打3、被本塁打1、奪三振8、与四球2、失点1の成績だった。

ドジャースは9回もパドレス守護神ミラーを打ち崩せず、0−1で敗戦。山本は今季4敗目（3勝）を喫した。